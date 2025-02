Alpine A390, mancano pochi mesi alla presentazione ufficiale

In attesa dell'anteprima mondiale, Alpine svela alcuni dettagli di A390, la prima fastback sportiva 100% elettrica del marchio che deriva dalla show-car A390_β, vista per la prima volta il 14 ottobre 2024 al Salone Internazionale dell'Auto di Parigi.

A390 rappresenta il secondo modello del Dream Garage di Alpine, dopo la city-car sportiva A290, e sarà presentato in anteprima mondiale il 27 maggio 2025, a Dieppe (Francia), storica città natale della marca e futuro sito di produzione di questo modello (Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé).

Alpine A390 viene definita dalla casa francese come un concentrato di tecnologia che reinventa la leggendaria sportività dell'A110 in un'auto a 5 posti.

Il reveal di A390 anticipa di qualche giorno le celebrazioni del 70° anniversario di Alpine, in programma dal 30 maggio al 1° giugno, sempre nella città natale di Dieppe.



