Toyota C-HR, stile audace con la versione Lounge Hero

Il suv Toyota C-HR porta il suo design audace a un nuovo livello per il 2025 con l'introduzione dell'allestimento Lounge Hero, che beneficia di un'ampia gamma di opzioni di propulsione elettrificata e ultra-efficiente.

L'iconico Toyota C-HR, con il suo design non convenzionale, il suo piacere di guida e la sua rinomata qualità, è un modello di riferimento per Toyota.





Nel 2024 ha raggiunto il traguardo di un milione di vendite in Europa, confermandosi una delle auto preferite dai clienti europei. Questa versione, che va a sostituire la Lounge Premiere, è dotata di nuovi e audaci aggiornamenti stilistici per enfatizzare i più alti livelli di design e di dotazioni, ispirati al Dna della seconda generazione di Toyota C-HR come "concept car stradale".

Nella versione Lounge Hero, il look unico del Toyota C-HR è esaltato dalla combinazione di colori bi-tone+ che crea l'aspetto elegante di una linea del tetto più bassa grazie a un forte elemento nero sulle soglie laterali e sul tetto. Nuovi dettagli di design sottolineano le curve uniche del Toyota C-HR.

Le finiture intorno alla griglia anteriore sono ora in tinta con la carrozzeria, così come lo spoiler del paraurti posteriore, mentre i nuovi cerchi da 19 pollici grigio opaco completano gli esterni raffinati e moderni.Un nuovo colore Metal Oxide è disponibile per la versione Lounge, Trend, GR Sport e GR Sport Hero, in abbinamento alle combinazioni bi-tone e bi-tone+ di vari allestimenti. Questo colore conferisce una finitura cromata profonda e premium e un sottile effetto cangiante alle linee dinamiche dell'inconfondibile silhouette coupé del Toyota C-HR.

Gli aggiornamenti si estendono anche all'interno dell'abitacolo della Lounge, dove i nuovi materiali dei sedili anteriori hanno un mix di pelle sintetica e suede, in colore rosso Bordeaux intenso e accentuato da cuciture multicolore. Il pomello del cambio in Liquid Black, così come le finiture delle portiere e della console anteriore, aggiungono un tocco di dinamismo, insieme ai rivestimenti delle portiere in pelle scamosciata sintetica premium. Nella parte posteriore, la palette Bordeaux è eseguita in una combinazione di materiali in PVC e Samara per una finitura confortevole e resistente.

L'abitacolo risulta più leggero e spazioso grazie al tetto panoramico, che crea 3 centimetri di spazio aggiuntivo per la testa e utilizza una tecnologia innovativa per mantenere il calore all'interno dell'abitacolo nelle giornate più fresche e prevenire il surriscaldamento in caso di sole. Oltre all' head-up display per il guidatore, l'abitacolo è dotato di un sistema di illuminazione ambientale a 64 colori per un'atmosfera serena e una maggiore sicurezza tramite avvisi visivi, nonché della tecnologia nanoeX per una migliore qualità dell'aria.

All'interno della gamma Toyota C-HR, la GR Sport Premiere Edition viene rinominata GR Sport Hero, offrendo le stesse dotazioni uniche ispirate al motorsport. La console centrale è impreziosita da dettagli in Liquid Black, e anche l'head-up display e il sistema audio premium JBL sono di serie. Per il 2025, Toyota C-HR offre la possibilità di scegliere tra la motorizzazione Hybrid e la Plug-in Hybrid su tutta la gamma.

Tutte le versioni del Toyota C-HR beneficiano del Toyota T-Mate, che include la terza generazione della gamma Toyota Safety Sense di sicurezza attiva e di assistenza alla guida, di serie.

