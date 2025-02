Riflettori puntati in Cina sul suv Volkswagen Teramont Pro

Presentato in Cina i suv sette posti Teramont Pro, che la jv SAIC Volkswagen produce espressamente per quell'importante mercato. La maggiore novità di questo modello - oltre al nuovo linguaggio di design, caratterizzato da una griglia chiusa che si integra con i fari e le finiture nere - sta nella motorizzazione ICE che si basa sul propulsore Vw EA888 2.0 T di quinta generazione che eroga una potenza massima di 272 Cv e una coppia massima di 400 Nm.

Questo motore di ultima generazione incorpora tecnologie avanzate come il turbocompressore a geometria variabile (VTG), il sistema di alimentazione con iniezione di benzina ad altissima pressione (500 bar) e il ciclo di funzionamento Miller a gamma completa. Teramont Pro - che scatta da 0 a 100 in 7,6 e consuma 8,35 litri ogni 100 km - è dotato di cambio a doppia frizione a bagno d'olio a sette rapporti e della di trazione integrale intelligente 4Motion, che migliora l'aderenza su ogni fondo e ottimizza anche la stabilità del veicolo sull'asfalto.

Lungo 5,158 metri, largo 1,991 e alto 1,.788 Teramont Pro mette a disposizione un passo di 2.980 mm, che si traduce in un'ottima abitabilità anche nella terza fila di sedili.

All'interno sono presenti un quadro strumenti a cristalli liquidi, un display centrale flottante e un terzo schermo per l'infotainment lato passeggero.

Di serie in Cina anche il tettuccio apribile panoramico, il sistema audio Harman Kardon e l'illuminazione ambientale a 30 colori. Teramont Pro è dotato anche dell'ultimo sistema di assistenza alla guida IQ.Pilot che supporta le funzioni di guida assistita di Livello 2+, in grado di gestire al meglio le complesse condizioni stradali della Cina.



