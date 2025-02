Mitsubishi annuncia C-suv Grandis e altro modello elettrico

A iniziare dal prossimo mese di luglio sono in arrivo due nuovi suv di Mitsubishi, uno con con motori ibridi (MHEV e HEV), l'altro 100% elettrico. Entrambi sono frutto dell'Alleanza che comprende Nissan e Renault, tanto che entrambi questi nuovi modelli Mitsubishi saranno prodotti in Europa dalla Losanga.

La prima di queste novità, un C-Suv pensato per le giovani famiglie, si chiamerà Grandis (riprendendo il nome di una covolume dei primi anni 2000) e sarà caratterizzato - oltre che dalle citate motorizzazioni ICE mild hybrid e full hybrid - da un layout spazioso e versatile pur mantenendo dimensioni compatte.

Nell'anticipare una immagine che mostra il logo Grandis in coda, Mitsubishi spiega che il nuovo C-suv avrà un "design potente con una nuova interpretazione del caratteristico frontale Dynamic Shield e del distintivo posteriore Hexaguard Horizon".

Oltre che per gli ampi interni adatti, anche per le soluzioni di arredo, alle famiglie numerose, il nuovo Grandis sarà dotato di una suite completa di tecnologie ADAS e connettività (che integra Google) che garantisce sicurezza e praticità per tutti gli occupanti, sia negli spostamenti quotidiani che nel tempo libero.

Nessun dettaglio, invece, sul secondo suv 100% elettrico di Mitsubishi che dovrebbe essere presentato nel 2026. Anche in questo caso la piattaforma e molti altri elementi arriveranno dall'Alleanza ma, a differenza del modello ICE, saranno di origine Nissan. Secondo alcuni media statunitensi (il mercato Usa sarà il principale per il nuovo suv elettrico di Mitsubishi) il modello base dovrebbe essere il suv-coupé che prenderà il posto dell'attuale Leaf e che è stato anticipato lo scorso anno con il concept Nissan Chill Out.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA