Jeep Recon 4xe, nuovo off-road che debutta in Usa nel 2025

Dopo un'anticipazione rappresentata da breve 'comparsata' all'interno del video pubblicitario di Jeep con Harrison Ford - che è stato tramesso nei canali televisivi americani durante il Super Bowl 2025 - Jeep ha diffuso nei suoi siti commerciali alcune informazioni sul nuovo fuoristrada 100% Recon 4xe che debutterà in Usa nel corso del 2025.

La versione di produzione inizierà ad uscire dalle linee dello stabilimento messicano di Toluca - lo stesso della Compass e della nuova Wagoneer S elettrica - il prossimo 24 febbraio, per consegne nel secondo semestre. Dazi permettendo il debutto commerciale avverrà negli Stati Uniti ma a seguire questo modello arriverà anche in Europa.

Come si può rilevare da quanto pubblicato sul web, Jeep Recon 4xe è praticamente identica (fatto salvo il trattamento della griglia) rispetto allo studio che Jeep aveva presentato nel 2023 come Recon Moab 4xe Concept.

Caratterizzato da un corpo vettura chiuso (anche se dovrebbe essere possibile rimuovere le porte, Recon 4xe si caratterizza per un design 'duro e puro' che riprende il Dna del brand - in particolare quello della Wrangler - ma che strizza l'occhio ad altri off-road di successo come il Defender. Recon 4xe sarà del resto un fuoristrada Jeep vero e proprio e disporrà del sistema di gestione della trazione Selec-Terrain e degli assali con bloccaggio virtuale e-Locker, oltre che di protezioni del sottoscocca, di anelli per il traino e di pneumatici tassellati.

Al momento non sono stati diffusi dati tecnici né è stato confermato - come affermato da alcuni media Usa - che di Recon arriveranno successivamente anche varianti ibride. L'unica certezza è comunque la presenza, vista la produzione a Toluca, della STLA Large del Gruppo Stellantis.



