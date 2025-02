Volvo XC60, aggiornamenti nel design e nel comfort di bordo

Volvo XC60 si aggiorna. Presentato nel 2027, il SUV svedese è diventato un top seller del marchio, nonché una delle ibride plug-in più vendute in Europa.

Sono state oltre un milione e mezzo le XC60 uscite dalle concessionarie di tutto il mondo e il 2024 si è distinto registrando un record in termini di consegne. Adesso, con il MY2026, XC60 si rinnova in modo significativo presentando importanti aggiornamenti in termini di esperienza d'utilizzo, design e confort, oltre a un sistema di infotainment con schermo da 11,2 pollici più veloce e reattivo. Inoltre, il per un sound di bordo di alto livello, è disponibile l'impianto Bowers & Wilkins High Fidelity, caratterizzato da diffusori con griglia dalla nuova geometria.

Come già anticipato da una nota del costruttore svedese, tutte le vetture targate Volvo che usciranno dai nostri stabilimenti saranno dotate della nuova UX per una user experience aggiornata. Inoltre, circa 2,5 milioni di clienti in tutto il mondo potranno installarla sulle loro vetture prodotte a partire dal 2020 grazie a un aggiornamento in modalità over-the-air che sarà disponibile nel corso dell'anno.

A bordo, XC60 riprende alcune caratteristiche già viste su XC90, come la presa d'aria con l'iconico logo di Volvo. I materiali degli interni sono caratterizzati da un mix di elementi decorativi e inserti rinnovati e da nuovi materiali pregiati.

Mentre, per quanto riguarda la carrozzeria, sono introdotti due nuovi colori, oltre alla tonalità Mulberry Red. Infine, sono disponibili inedite opzioni per i cerchi e le luci posteriori più scure.

Per un maggior comfort di bordo, Volvo XC60 è disponibile, su richiesta, con le sospensioni pneumatiche e i finestrini in vetro laminato.

Al momento, la disponibilità e le tempistiche di commercializzazione delle versioni del Model Year 2026 non sono ancora note, ma saranno diverse a seconda dei mercati.



