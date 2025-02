Opel Corsa Yes strizza l'occhio allo stile e al comfort

Si chiama Yes ed è la nuova edizione di Opel Corsa ora disponibile anche in tre colorazioni aggiornate. Per Corsa, l'utilitaria più venduta in Germania per il quarto anno consecutivo, Opel ha pensato ai nuovi colori esclusivi Eukalyptus Green, Kobalt Blue e Kiss Red.

Numerose caratteristiche della versione GS di livello superiore, inoltre, sono ora incluse di serie e i clienti possono scegliere tra l'ibrido a 48 volt o un efficiente motore a combustione. Per prezzi a partire da 24.400 euro, i clienti di Opel Corsa Yes possono configurare e ordinare la variante desiderata online e in pochi clic.

"Opel Corsa - ha dichiarato Giorgio Vinciguerra, managing director di Opel Italia - è ultramoderna, emozionante e, se lo si desidera, completamente elettrica. E' un'utilitaria che sta al passo con i tempi. Con la nuova edizione speciale Yes, portiamo una ventata d'aria fresca nel segmento. A prezzi interessanti, gli amanti di Opel Corsa possono guidare un'auto dal carattere particolarmente forte e ben equipaggiata".

L'aspetto elegante della Opel Corsa Yes è ulteriormente esaltato dal tetto nero di serie, così come dal Blitz nero sul frontale Opel Vizor e dalla scritta Corsa sul posteriore. Il modello speciale in edizione limitata viene fornito anche con cerchi in lega bicolore da 16 pollici di serie. I dettagli degli interni che si abbinano al rispettivo colore esterno sono forniti in colore verde, blu o rosso.

I sedili sportivi neri multiregolabili, poi, aumentano il comfort per il guidatore e il passeggero anteriore.

