Cupra Tavascan Endurance, unisce look e autonomia

L'evoluzione del brand Cupra passa per la nuova Tavascan, l'elettrica in formato Suv-coupé derivata dall'omonima showcar del 2019. Contraddistinta dal frontale aggressivo, per via dello "shark nose", del logo illuminato, e di un design che richiama la visiera di un casco da corsa, nella versione Endurance è spinta da un motore posteriore da 286 CV e 545 Nm di coppia, accoppiato ad un bacco batterie da 77 kWh, che le consente di raggiungere un'autonomia di 569 km nel ciclo WLTP.

Per recuperare dal 10 all'80% di energia in corrente continua le bastano 28 minuti, visto che la Tavascan Endurance accetta una potenza di ricarica di 135 kW.

Con il pacchetto Immersive, inoltre, questa variante della Tavascan presenta, tra gli altri accessori di serie, i cerchi Heckla da 20 pollici e gli interni Contrast Design con il display del sistema multimediale da 15 pollici. Non mancano la compatibilità con Apple Car Play ed Android Auto, e la videocamera a 360 gradi; inoltre, il sistema audio è griffato Sennheiser, il portellone è elettrico, ed il climatizzatore è a 3 zone.

Attraverso il noleggio a privati denominato "CUPRA Drive WAY", la Tavascan Endurance è proposta con una formula della durata di 36 mesi e 30.000 km totali, con un canone che parte da 395 euro al mese, a fronte di un anticipo di 7.950 euro. Tra i servizi inclusi troviamo la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'assistenza stradale e la copertura assicurativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA