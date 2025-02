Kia EV4, svelato design esterno in attesa della world premiere

In attesa della World Premiere, Kia svela i dettagli del design esterno di EV4, nelle due versioni, berlina e hatchback, in vista del secondo EV Day del brand, che si svolgerà a Tarragona, in Spagna. Sviluppata per incrementare l'attrattività della gamma EV di Kia, EV4 si caratterizza per un design moderno e tecnologie avanzate che sanno soddisfare l'interesse degli acquirenti attenti allo stile di vita e desiderosi di sperimentare nuove strade.

"Kia EV4 è un chiaro riflesso del nostro impegno a ripensare la mobilità e ad ampliare i confini di quello che il design è in grado di realizzare. Proponendo EV4 nelle due varianti, berlina e hatchback, offriamo ai nostri clienti l'esperienza unica di modernità e praticità che caratterizza la famiglia EV di Kia, in grado di adattarsi a diversi stili di vita e di rispondere alle esigenze più varie", ha dichiarato Karim Habib, Executive Vice President and Head of Kia Global Design.

Progettata applicando i principi della filosofia di design di Kia "Opposites United", EV4 sviluppa l'armonia risultante da elementi contrastanti in un modo mai visto prima nel segmento delle compatte. Gli stilemi stilistici del design si ritrovano nei profili dinamici del veicolo, che uniscono sapientemente linee nette e distintive a dettagli tecnici audaci. Con la sua silhouette innovativa, EV4 rappresenta la visione di Kia sulla prossima generazione di berline elettriche e introduce su un mercato fortemente omogeneo una nuova tipologia di EV. Sia con la EV4 sedan che con EV4 hatchback, l'approccio di design unico di Kia assicura che entrambi i modelli siano ugualmente a loro agio sulle strade urbane o nelle avventure che attraversano i continenti.

Il frontale presenta l'innovativo EV Tiger Face, posto in risalto dai fari con sviluppo verticale e dall'iconica firma luminosa del brand, Star Map. Questo abbinamento dinamico valorizza l'aspetto ampio e sportivo del veicolo, sottolineandone al contempo il carattere raffinato e all'avanguardia.

Alla vista posteriore EV4 sedan conferma l'approccio innovativo grazie ad uno spoiler specifico e distintivo, realizzato in due parti, che vanno a raccordarsi con i gruppi ottici dallo sviluppo verticale, enfatizzando l'ampia statura del veicolo e il suo carattere pionieristico. Il design pulito del paraurti, sottolineato da un dettaglio nel punto in cui si congiunge con il portellone posteriore, evidenzia l'attenzione di Kia per i particolari e il design all'avanguardia. EV4 hatchback si presenta con un look contemporaneo e muscoloso, grazie ai montanti C a sviluppo verticale, di colore nero a contrasto e dalle linee perfettamente definite.

Alla vista posteriore EV4 hatchback rispecchia le proporzioni forti della sorella sedan, distinguendosi al contempo per una personalità unica. Linee scolpite in modo netto, gruppi ottici posteriori dal disegno ampio e un lunotto inclinato definiscono un aspetto nitido e forte. Il rivestimento verticale del montante C rappresenta un elemento visivo di forte contrasto, andando ad enfatizzare le proporzioni e l'identità di design del veicolo.

La versione EV4 GT-Line presenta elementi di design esclusivi che attribuiscono un carattere ancora più dinamico, rispetto all'innovativo modello da cui deriva. I paraurti a forma di ala, sia anteriore che posteriore, definiscono un'immagine più forte e slanciata, mentre i cerchi da 19 pollici con motivo triangolare esaltano lo spirito futuristico e sportivo di questa versione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA