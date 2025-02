Bmw X3, la versione cinese negli showroom a febbraio

La Bmw X3 è pronta per essere lanciata sul mercato cinese, dove arriverà nelle concessionarie nel corso del mese di febbraio.

Sviluppata e prodotta per queste latitudini, sarà proposta con due motori a benzina a quattro cilindri, rispettivamente, da 190 e 258 CV. Con l'unità più potente, che eroga anche una coppia massima di 400 Nm, il Suv della casa dell'elica promette uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi ed una velocità massima di 239 km/h.

Tra le specifiche tecniche della X3 prodotta in Cina troviamo un passo più lungo, particolarmente apprezzato dalla clientela di questo mercato, ma la distribuzione del peso è rimasta, quella ideale, con il 50% della massa sull'asse anteriore ed il restante 50% su quello posteriore. Oltre a garantire una maggiore stabilità, il passo lungo favorisce lo spazio per le ginocchia nella zona posteriore, che è aumentato di ben 96 mm, mentre incrementa la lunghezza generale della vettura di 126 mm, rispetto al modello precedente, nei confronti del quale è anche più larga di 25 mm.

Completa il quadro estetico l'illuminazione dei contorni del doppio rene, mentre nell'abitacolo spicca il nuovo sistema Bmw iDrive con servizi digitali esclusivi per il mercato cinese.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA