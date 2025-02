Al via le vendite negli Usa della Suv compatta Acura Adx

Con la Adx da 200 Cv il marchio nipponico Acura del Gruppo Honda cerca spazio in Noramerica nel settore delle Suv compatte, proponendo una vettura di 4,72 metri dalle caratteristiche sportiveggianti. Prenotabile negli Stati Uniti da questi giorni, in arrivo nelle concessionarie da primavera, è equipaggiata con un motore turbo benzina di 1,5 litri dotato di tecnologia V-Tec a fasatura variabile delle valvole. Il modello viene offerto a partire da 35.000 dollari, nuovo prezzo d'ingresso al Marchio per gli Usa, inferiore di 9.700 dollari rispetto a quello della precedente 'entry level', la Suv Rdx (sviluppata sulla stessa piattaforma della Honda Cr-v).

La Adx è in listino in sei livelli di allestimento, con trasmissione a due o a quattro ruote motrici, sempre abbinata a un cambio automatico Cvt a variazione continua dei rapporti. Il quattro cilindri sovralimentato che la equipaggia è un nuovo motore per caratteristiche di erogazione simile al millecinque della serie "L" montato sulla Integra.

Il tetto panoramico in cristallo, il climatizzatore bizona, i sedili anteriori riscaldabili e i cerchi da 18" fanno parte della dotazione standard di tutta la gamma. Tra gli accessori distintivi per questa categoria di veicoli da segnalare l'impianto audio Bang&Olufsen con 15 altoparlanti, previsto di serie per l'allestimento di punta A-Spec with Advance Package, in vendita a 42.000 dollari con la trazione anteriore e a 44.000 dollari con l'integrale.

"L'Acura ADX turbo è un'aggiunta entusiasmante alla nostra gamma di Suv - sottolinea Mike Langel, Assistant Vice President Acura National Sales per gli Stati Uniti -, un nuovo modello che accoglierà i giovani acquirenti nel nostro marchio ad alte prestazioni. I Millennials e la Gen Z stanno entrando rapidamente nel mercato premium alla ricerca di uno stile giovanile, funzionalità premium e un'esperienza di guida divertente e coinvolgente a un prezzo accessibile, ed è esattamente ciò di cui tratta ADX".



