DS N°8, a Milano l'anteprima per il mercato italiano

Un nuovo capitolo sta per iniziare per il marchio francese DS Automobiles, appartenente al gruppo Stellantis, con il suv coupé elettrico DS N°8, modello che rende omaggio ai 70 anni dal lancio della storica prima DS, il cui arrivo sul mercato è previsto per metà anno.

Dopo la presentazione in anteprima mondiale al Salone di Bruxelles dello scorso gennaio, DS N°8 fa la sua prima apparizione ufficiale in Italia, al DS Store di Milano in Via Gattamelata 41, il primo DS Store nato in Italia 10 anni fa.

Il nuovo modello ha un forte legame con l'Italia, infatti, viene costruito presso lo storico stabilimento di Melfi ed è il primo modello di grandi dimensioni del marchio, e più in generale del gruppo Stellantis in Europa, a nascere nella sola versione 100% elettrica.

DS N°8 si caratterizza per un'autonomia di oltre 570 km nella configurazione da 230 CV, arrivando a toccare un'autonomia di circa 750 km nella versione più potente da 245 CV (nel ciclo combinato WLTP). Segnaliamo, inoltre, che sarà disponibile in configurazione a 2 o 4 ruote motrici.

Il suv coupé elettrico è nato per celebrare il 70esimo anniversario del lancio della prima vettura del marchio DS, nata nel 1955, di cui sono numerosi i richiami al design. Inoltre, i tecnici francesi hanno scelto di fare largo uso di materiali innovativi e riciclati per gli interni.

La vettura, infatti, coniuga il savoir-faire francese con le più moderne tecnologie sostenibili, fondendo passato e presente e dimostrando l'impegno del brand verso una mobilità green, sensibile e rispettosa dell'ambiente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA