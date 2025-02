Volkswagen 4Motion, più potenza per Tiguan, Tayron e Passat

Nei modelli Tiguan, Tayron e Passat di Volkswagen la trazione integrale 4Motion sfrutta un sistema con una frizione che trasferisce la coppia all'asse posteriore in caso di necessità, mentre in condizioni di asfalto asciutto e di guida urbana, la potenza viene trasmessa a terra solamente attraverso le ruote anteriori. Volendo, in caso si stiano per affrontare percorsi innevati, è possibile attivare la trazione sulle quattro ruote in maniera manuale.

Inoltre, il sistema 4Motion è in grado di rilevare un rimorchio agganciato e di distribuire la coppia tra i due assi tenendo conto di quest'ultimo. Nello specifico, Tiguan e Passat 2.0 TSI 4Motion possono trainare rimorchi dal peso che arriva fino a 2.200 kg, mentre la Tayron 2.0 TSI 4Motion è omologata per capacità di traino fino a 2.500 kg.

A livello di propulsori, oltre al 2.0 TSI da 204 CV, disponibile per Tiguan e Tayron 4Motion, nella gamma dei due Suv a trazione integrale e per la Passat 4Motion c'è un 2.0 TSI più potente, da 265 CV, la stessa quantità di cavalli della Golf GTI, ma ottimizzato per questi modelli, con una coppia che sale dai 370 Nm della hatchback sportiva, fino a 400 Nm.

