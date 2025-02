Toyota lancia in Giappone Hiace in versioni GR e Modellista

Per i giapponesi il nome Gazoo Racing (ed anche la sua contrazione GR) ha un valore davvero particolare, visto che si identifica con il mondo delle competizioni della Casa delle Due Ellissi, declinato in molte attività e sempre con grande successo.

Ma GR, come sanno anche gli italiani, è il marchio delle versioni più performanti dei modelli Toyota, oltre che (in patria) un brand di accessori e ricambi per tuner e una fantastica fonte di pezzi utilizzabili per il ripristino e il restauro delle vetture sportive stradali e da competizione.

Ultimo modello in ordine cronologica ad avvalersi della cura GR è ora il Toyota Hiace che - per festeggiare il suo 21mo anno di presenza nel mercato giapponese - guadagna un tocco sportivo e di esclusività con gli elementi di personalizzazione firmati dalla divisione ricambi di Gazoo Racing.

Il catalogo GR Parts di Toyota offre ora due pacchetti distinti per Hiace. Quella che è denominata Version I ha influenze fuoristrada e prevede un inserto paraurti imbullonato con Led integrati, una piastra paramotore in metallo e bandelle paraspruzzi con marchio GR disponibili in rosso o nero. Ci sono anche minigonne laterali che fungono anche da pedane laterali, aggiungendo un tocco di funzionalità funzionale.

Il pulmino Hiace in Version II GR assume un look ancora più sportivo, con uno splitter anteriore (che accompagna l'assetto ribassato), sottili estensioni delle minigonne laterali e un paraurti posteriore più profondo che incorpora un diffusore.

Ulteriori aggiornamenti del catalogo GR Parts includono cerchi in lega da 15 pollici e una cornice per targa con marchio GR con bulloni antifurto.

Anche Modellista - il brand che fa riferimento a Toyota Customizing & Development Co - si è unito alla celebrazione del 21mo compleanno di Aiace, con un kit che, in sintonia con lo stile aziendale, è indirizzato a coloro che cercano ancora più personalizzazioni.

Con il trattamento Modellista il furgone Toyota viene arricchito con componenti aerodinamici pronunciati, finiture della griglia in metallo e terminali di scarico più grandi, mentre le opzioni degli interni includono finiture in legno, illuminazione a Led e rivestimenti in pelle. Ci sono anche un portacanna da pesca montato sul tetto e un materassino gonfiabile portatile griffato.

Modellista offre anche elementi per migliorare l'assetto del telaio, come i nuovi ammortizzatori e rinforzi posteriori aggiuntivi per una maggiore rigidità del telaio. Nessuna possibilità invece, di intervenire sui propulsori benzina e diesel esistenti nella gamma di Toyota Hiace.



