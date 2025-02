Peugeot e-5008, il suv elettrico a sette posti

Comfort formato famiglia e un'autonomia che può sfiorare i 670 chilometri con un pieno di energia. Peugeot e-5008 si rinnova accogliendo nella gamma motori, oltre alla versioni ibrido e ibrido plug-in, tre proposte 100% elettriche con autonomia compresa tra 500 e 668 chilometri.

Il SUV sette posti, Peugeot e-5008, è stato concepito in Francia ed è prodotto esclusivamente presso lo stabilimento di Sochaux. Basato sulla piattaforma STLA Medium, vanta dimensioni generose: lungo 4,79 m, largo 1,89 m, alto 1,69 m e con un passo di 2,9 m. Anche la capacità di carico è notevole: raggiunge un massimo di 2.232 litri in conformazione a due posti e un minimo di 348 litri nella configurazione a sette posti.

Il design è quello tipico di Peugeot 5008, con il frontale dominato dall'ampia calandra e i fari sottili con le tre strisce a ricordare il graffio del leone.

La casa del leone francese ha progettato il nuovo e-5008 mantenendo alta l'attenzione alla sostenibilità; infatti sono stati utilizzati il più possibile materiali riciclati, raggiungendo il 23% della massa totale del veicolo. All'interno dell'abitacolo, inoltre, lo spazio è notevole e i vani portaoggetti numerosi. L'abitabilità per i passeggeri della seconda fila è buona mentre per la terza fila lo spazio per le ginocchia risulta limitato.



Interessante la scelta di poter traslare i sedili della seconda fila, così da agevolare la salita e la discesa dei passeggeri nella terza fila. Ricordiamo inoltre che i sette posti sono di serie e, abbassando gli schienali, si crea un piano di carico piatto con una capacità di 2.232 litri.

L'abitacolo è dominato da uno schermo curvo e flottante da 21 pollici orientato verso il conducente e poco raggiungibile dal passeggero. Mentre soluzione interessante è rappresentata dagli i-Toggle, i pulsanti personalizzabili che consentono un rapido accesso a dieci delle funzioni preferite dall'utente, tra cui: chiamare un contatto (avviare la navigazione verso una destinazione utilizzata di frequente), sintonizzare la radio su una stazione preferita, impostare la temperatura ideale dell'aria condizionata.

Durante la prova, noi di Ansa Motori abbiamo guidato la versione con l'elettromotore da 210 CV (157 kW) che eroga 345 Nm di coppia ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio da 73 kWh (capacità netta). Grazie all'aerodinamica efficiente (SCx di 0,77), Peugeot E-5008 garantisce un'autonomia di circa 502 km (ciclo combinato WLTP).

L'auto è agile nonostante le dimensioni e piacevole da guida. I dissesti stradali vendono attutiti bene garantendo un buon livello di comfort a bordo.

La ricarica è ottimizzata con caratteristiche come una presa con velocità fino a 160 kW in corrente continua, consentendo una ricarica rapida di 100 km di autonomia in soli 10 minuti e una ricarica dal 20% all'80% in soli 30 minuti.

La gamma comprende anche una versione con Long Range da 230 CV (170 kW) alimentato da una batteria a ioni di litio da 97 kWh che garantisce un'autonomia di oltre 660 chilometri. Infine, la dual Motor, in arrivo nei prossimi mesi, con un elettromotore da 157 kW sull'asse anteriore e uno da 80 kW su quello posteriore per una potenza di sistema di 237 kW (320 CV). Questi sono alimentati da una batteria da 73 kWh che promette un'autonomia di circa 500 chilometri.

Il prezzo di listino di Peugeot e-5008 parte da 47.730 euro.





