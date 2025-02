Audi Q4 e-tron, arriva la versione 40 da 204 CV

Audi amplia la gamma dei SUV 100% elettrici aggiungendo una nuova motorizzazione d'ingresso, la Q4 e-tron 40, con batteria da 63 kWh (59 kWh netti) che consente di raggiungere un'autonomia elettrica fino a 412 chilometri (Sportback: 423 chilometri).

La piccola dei quattro anelli è dotata di trazione posteriore e dispone di una potenza massima di 204 CV (150 kW) e una coppia di 310 Nm. Numeri che garantiscono uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi a fronte di una velocità massima di 160 km/h (limitata elettronicamente).

Grazie alla potenza di ricarica in corrente continua da 165 kW è inoltre possibile ripristinare fino a 150 chilometri di percorrenza (Sportback: 155 chilometri) in dieci minuti oppure passare dal 10% all'80% di ricarica in 24 minuti presso colonnine fast.

Disponibile su Audi Q4 40 e-tron il nuovo sistema l'e-tron trip planner, con funzione di condizionamento automatico della batteria, che garantisce i migliori risultati di ricarica possibili.

Con la funzione di promemoria di manutenzione predittiva, è possibile monitorare tramite l'app myAudi i componenti da sottoporre a manutenzione nonché vedere in qualsiasi momento lo stato del loro veicolo richiamando, ad esempio, informazioni sulle pastiglie dei freni o sulla batteria da 12 Volt.

Le nuove Audi Q4 40 e-tron e Audi Q4 Sportback 40 e-tron saranno in prevendita da metà febbraio presso le concessionarie italiane con prezzi a partire rispettivamente da 49.900 euro per la versione SUV e da 51.100 euro per la variante Sportback.



