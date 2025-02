Volvo EX30 Cross Country punta sull'outdoor con la spina

Una Volvo elettrica e pensata per l'avventura. La casa svedese ha svelato la versione Cross Country della sua EX30, tra anima outdoor e trazione integrale per affrontale ogni tipo di viaggio. La nuova arrivata riprende la ricetta della EX30 e introduce elementi di robustezza per spingersi oltre i confini delle città, in ogni stagione e con ogni condizione meteo.





"Abbiamo introdotto la nostra prima Cross Country oltre 25 anni fa - ha commentato Jim Rowan, Ceo di Volvo Cars - e questo concetto di vetture resistenti e adatte a tutte le condizioni atmosferiche costituisce il cuore del marchio Volvo. In Svezia affrontiamo inverni rigidi, ma ci piace anche approfittare della stagione fredda uscendo ed esplorando la straordinaria natura che ci circonda, anche quando fuori ci sono meno 20 gradi centigradi".

Il Suv elettrico vanta un'autonomia fino a 427 km e zero emissioni allo scarico, e può essere ricaricato dal 10 all'80% in 26 minuti. Inoltre, è dotato di diverse altre caratteristiche che le consentono di passare agevolmente da un ambiente all'altro con la massima naturalezza, a cominciare dall'altezza da terra superiore rispetto all'EX30 standard, per agevolare la manovrabilità su terreni accidentati.

L'auto è dotata di ruote speciali più grandi, con l'opzione di pneumatici all-terrain da 18 pollici, per rendere ancora più facili le uscite in off-road. La EX30 Cross Country è equipaggiata con una trazione integrale, che le consente di affrontare i percorsi difficili e i fondi scivolosi che sono parte integrante della vita fuori città.

L'EX30 Cross Country è stata progettata per eccellere nelle condizioni più disparate e per risultare bella da vedere. Lo scudo anteriore dell'auto e il portellone sono caratterizzati da una speciale colorazione scura, mentre sul frontale è stata realizzata un'opera d'arte che riproduce la topografia della catena montuosa Kebnekaise nella Svezia artica.

Le robuste piastre paracolpi anteriori e posteriori e le estensioni dei passaruota completano l'aspetto più massiccio e le carte in regola per affrontare le sfide più estreme.

Internamente, l'EX30 Cross Country è funzionale e dotata di tutte le tecnologie, i vani portaoggetti e gli elementi stilistici che hanno decretato il successo dell'EX30.

Per dare maggiore concretezza al concetto di Cross Country, Volvo sta anche lanciando la Cross Country Experience, grazie alla quale i proprietari del modello EX30 Cross Country potranno usufruire di una serie di offerte personalizzate, come un pacchetto di accessori dedicato, che include barre ferma carico, un box da montare sul tetto, pneumatici all terrain da 18 pollici e paraspruzzi.

La Volvo EX30 Cross Country può essere ordinata da subito in alcuni mercati selezionati e le consegne inizieranno in primavera.



