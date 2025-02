Mercedes AMG SL 63 Manufaktur Golden Coast, solo 100 unità

Una versione speciale della Mercedes SL, denominata AMG SL 63 Manufaktur Golden Coast, che sarà prodotta in soli a 100 esemplari per tutto il mondo, arriverà in alcune concessionarie selezionate negli Stati Uniti nel corso di questo mese. Esteticamente, presenta la livrea Kalahari Gold Magno, dei cerchi forgiati da 21 pollici di colore nero con elementi della stessa tonalità della carrozzeria e delle pinze dei freni AMG nere con loghi AMG bianchi. Non mancano dettagli in nero lucido come lo splitter anteriore, le calotte dei retrovisori esterni, e le minigonne laterali; e particolari black chrome quali la calandra, le finiture dei terminali di scarico, il badge del modello e la stella Mercedes nella vista posteriore.



L'abitacolo sfoggia sedili rivestiti in pelle Nappa nera con cuciture gold ed altri elementi dorati che offrono il contrasto nero oro all'interno di questa roadster esclusiva. Completa il quadro il badge per la console centrale.

A spingere la vettura è deputato il V8 biturbo AMG da 4 litri che eroga 577 CV ed è accoppiato alla trasmissione AMG Speedshift MCT a 9 rapporti ed alla trazione integrale AMG Performance 4MATIC+, che le consente di scattare da 0 a 96 km/h in 3,5 secondi.

