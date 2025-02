Volvo EX90 e XC90 per tutte le sfumature di elettrificazione

Elettrica o elettrificata, la strada di Volvo punta sempre verso il comfort e la tecnologia applicata in tutte le sue declinazioni, dalla sicurezza alle prestazioni. In occasione della presentazione italiana dei modelli EX90 e XC90, ci siamo messi al volante delle due ammiraglie della casa svedese, la prima completamente elettrica a la seconda con motorizzazione T8 AWD Plug-in hybrid.





Sul fronte del design, la EX90 conferma il principio che detta legge in casa Volvo ormai da tempo, ovvero quello della forma che si adegua alla funzione, con il risultato di una vettura versatile ed elegante, 100% elettrica, dalle proporzioni moderne e che punta molto sulle tecnologie all'avanguardia in termini di capacità di calcolo, connettività ed elettrificazione.

Sulle strade tra Bologna e Cervia abbiamo provato la versione Ultra, Twin motor con 7 Sedili, con trazione integrale e la capacità di sviluppare 408 Cv, alimentata da una batteria da 111 kWh. Questi numeri, insieme al nuovo telaio, assicurano un'esperienza di guida fluida e divertente sui tornanti, sempre con una concreta sensazione di stabilità, anche in velocità.

All'interno di Volvo EX 90 niente è lasciato al caso. Due schermi permettono di accedere facilmente a tutte le funzioni, fornendo informazioni chiare. Lo schermo centrale da 14,5 pollici è il punto di accesso all'avanzato sistema di infotainment, con Google integrato e connettività 5G di serie (dove disponibile).

I materiali utilizzati per gli interni sono stati scelti all'insegna della sostenibilità e il suono, quando parliamo di musica da ascoltare in viaggio, è una vera e propria esperienza grazie alla funzionalità Dolby Atmos, veicolata da un sistema audio Bowers & Wilkins di altissima qualità con 25 casse, per un audio avvolgente in tutto l'abitacolo.

La Volvo EX90 dispone anche della tecnologia phone key di serie. Lo smartphone funziona da chiave dell'auto, consentendo di sbloccare automaticamente le portiere e di avviare una sequenza di benvenuto personalizzata non appena si entra nella vettura.

Le novità in casa Volvo riguardano anche l'elettrificata XC90, che migliora ulteriormente l'esperienza all'interno con lo schermo centrale più grande, da 11,2 pollici. Anche la densità di pixel è stata aumentata del 21%, garantendo una nitidezza di visualizzazione ancora maggiore.

Cambiano anche i contenuti sullo schermo. Le app e i comandi più utilizzati, come le mappe, i media e il telefono, sono ora disponibili nella schermata iniziale, con la stessa configurazione dei modelli elettrici Volvo più recenti. Se si stanno seguendo le indicazioni di navigazione e si vuole cambiare brano musicale, non è più necessario uscire da Google Maps per accedere alla funzione multimediale.

La barra contestuale, poi, cambia la visualizzazione in base alla situazione e mostra le app utilizzate più di recente. E se si sta guidando a bassa velocità, viene visualizzata l'icona delle telecamere esterne, che possono aiutare nelle manovre in spazi ristretti.

Sul fronte dei prezzi, il listino della EX90 che abbiamo provato durante il test drive e con l'aggiunta di una buone di accessori in opzione, raggiunge quota 113.230 euro. La XC90, anch'essa dotata di numerosi optionals, costa 102.590 euro.

