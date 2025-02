Subaru Forest Hybrid debutta negli USA

Al Chicago Auto Show 2025 Subaru ha presentato la Forester ibrida per il mercato statunitense, che sfrutta anche la trazione integrale, marchio di fabbrica del brand.



Nello specifico, la power unit è composta da un motore boxer da 2,5 litri a ciclo Atkinson/Miller, che lavora in sinergia con 2 motori elettrici, e si avvale dell'apporto della trazione integrale Subaru Symmetrical All-Wheel Drive, oltre che di una trasmissione a variazione continua, identificata dalla sigla CVT. La potenza di sistema è di 194 cavalli e l'efficienza a livello di consumi migliora fino al 40%, con medie dichiarate di 6,7 l/100 km.

Non manca il supporto nella guida fornito al conducente dalla tecnologia EyeSight Driver Assist, mentre il sistema multimediale sfrutta un display da 11,6 pollici compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto anche in modalità wireless. La strumentazione digitale, invece presenta un display da 12,3 pollici.

Inoltre, la vettura, che grazie ad un'altezza da terra superiore ai 22 cm, non teme i percorsi off-road, può contare sull'Hill Descent Control, sull'Active Torque Vectoring e sul Vehicle Dynamics Control.

Disponibile con la nuova livrea Daybreak Blue Pearl, la Forester Hybrid sarà in vendita negli USA in primavera ad un prezzo di partenza di 34.995 dollari, al cambio attuale circa 33.666 euro.

