Škoda celebra 130 anni del marchio con edizioni speciali

Per celebrare i 130 di Škoda, fondata nel 1895 come L&K, Škoda Italia ha creato le versioni 130 Edition per Fabia e Kamiq che sostituiscono la precedente Style, arricchendone i contenuti in fatto di stile, connettività e tecnologia.

Nel 1895, la società Laurin&Klement, che prendeva i cognomi dei fondatori, iniziò a produrre biciclette a Mladá Boleslav (Repubblica Ceca) dove oggi sorge la sede principale del marchio boemo. Nei 10 anni successivi, L&K iniziò la produzione di motocicli e motociclette, arrivando a presentare, nel 1905, la Voiturette A, la prima automobile della casa.

La nuova Fabia 130 Edition si propone come la più completa e tecnologica di sempre ed è disponibile per le motorizzazioni 1.0 MPI 80 CV, 1.0 TSI 95 CV e 115 CV anche DSG, sostituendo la precedente Style, che esce contestualmente dal listino.

Il fulcro intorno a cui è stata sviluppata la nuova versione 130 Edition (22.550 euro) è una combinazione di stile, connettività e tecnologia, tutti di serie. Lo stile può contare su vernice metallizzata bicolore, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega da 16" bicolore abbinati al tetto della vettura.

La connettività, dal canto suo, vanta protocolli smartphone wireless allo schermo in plancia da 8" e il sistema Care Connect che permette di interagire con l'auto in remoto tramite smartphone. Non manca nemmeno il sistema di apertura keyless, la retrocamera e i sensori di parcheggio.

Anche il nuovo Kamiq 130 Edition sostituisce la precedente versione Style ed è sviluppato sulla versione Black Dots, di cui riprende tutte le dotazioni, dai cerchi in lega da 17" al climatizzatore automatico, dai dettagli carrozzeria in nero lucido all'interfaccia smartphone wireless.

La nuova versione 130 Edition, che offre la vernice metallizzata di serie, si distingue per la verniciatura in nero lucido a contrasto del tetto e dei montanti anteriori, che enfatizza il design del veicolo. Fanno parte della dotazione standard anche i sensori di parcheggio combinati alla retrocamera e il sistema Care Connect che permette l'interfaccia e la gestione della vettura da remoto tramite app MyŠkoda.

Škoda Kamiq 130 Edition è disponibile per l'intera gamma di motorizzazioni benzina TSI: 1.0 TSI 95 CV, 1.0 TSI 115 CV con cambio manuale o DSG e 1.5 TSI 150 CV manuale o DSG. Il listino di Kamiq 130 Edition parte da 28.250 euro.

