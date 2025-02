Bmw M3 elettrica, il sound in un nuovo video

Dopo i test nella Death Valley, il prototipo della nuova Bmw M3 elettrica è impegnato in Svezia, dove affronta la guida alle basse temperature. La vettura, in base a quanto divulgato mediante il canale ufficiale YouTube di Bmw M, sta mettendo alla prova gli uomini del reparto sportivo della casa dell'elica nel conferire alla BEV ad alte prestazioni la tipica guidabilità delle vetture più dinamiche del brand ed ha un sound interessante.

Nello specifico, il lavoro si sta concentrando nel renderla rapida e precisa nel rispondere agli input del guidatore in ogni momento. Il lago ghiacciato si è rivelato la location ideale per trovare l'equilibrio tra le performance ed il controllo, con un cervello elettronico che si occupa di ogni funzione dinamica della vettura in maniera sinergica, in modo che i vari elementi, dal motore al controllo elettronico di stabilità, siano sempre connessi tra loro per garantire il miglior feeling al volante.

Al termine del girato, che dura quasi 8 minuti, il team di sviluppo si trova in Germania, e si riesce ad ascoltare per qualche secondo anche il sound dell'auto, che comunica nettamente l'incremento dell'accelerazione, offrendo anche un interessante coinvolgimento acustico alla guida.

