Toyota migliora la GR Corolla per il Giappone

Partendo dall'esperienza maturata nelle competizioni, Toyota lancerà il 3 marzo la GR Corolla aggiornata per il mercato giapponese. Tra le novità spicca la possibilità di avere il nuovo cambio automatico ad 8 rapporti che arriva dalla precedente evoluzione della GR Yaris.

Nella guida in pista, la modalità Circuit consente di visionare sul display della strumentazione il momento più idoneo per cambiare marcia in base ai giri del motore, riduce il tempo d'entrata in funzione del turbo, il cosiddetto lag, ed incrementa il raffreddamento dell'acqua del propulsore.

La compatta sportiva delle tre ellissi, inoltre, presenta anche degli affinamenti a livello di sospensioni ed un piantone dello sterzo rinforzato, che migliorano la risposta dello stesso e la stabilità in curva. Queste migliorie possono essere acquistate ed installate anche da coloro che possiedono il modello pre-upgrade. Infine, arriva un pacchetto che rende ancora più accattivanti gli interni attraverso nuovi sedili e finiture sportive per sterzo, plancia e leva del cambio.

La GR Corolla, spinta dal 1.6 a 3 cilindri sovralimentato che eroga 304 CV e 400 Nm di coppia massima, si avvale della trazione integrale e dei differenziali Torsen anteriore e posteriore. Disponibile per gli ordini, in Giappone, dal 4 febbraio è proposta anche con il cambio manuale a 6 marce.

