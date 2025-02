Renault propone la precedente generazione Duster in Brasile

Mentre nel Vecchio Continente il nuovo Dacia Duster raccoglie consensi, la generazione precedente continua la sua carriera commerciale in Brasile, dove è venduto con il brand Renault.

Nello specifico, con l'ultimo aggiornamento offre su tutte le versioni i fari a LED di serie e sfoggia una griglia anteriore con finitura in nero lucido. Le più ricche varianti Iconic Plus, inoltre, equipaggiate con i motori 1.6 SCe e 1.3 TCe, sono dotate anche di altri dettagli estetici, tra cui le barre sul tetto, i retrovisori esterni in nero lucido con fregi arancioni, ed i cerchi in lega Tergan da 17 pollici. A completare il quadro troviamo il tetto in nero lucido per una livrea bicolore, e l'antenna a forma di pinna di squalo. La gamma si compone della versione Intense Plus 1.6 con cambio manuale, della variante Intense Plus 1.6 con trasmissione CVT Xtronic, e dei modelli Iconic Plus proposti sia con il 1.6 accoppiato al cambio CVT Xtronic che con il 1.3 TCe con la medesima trasmissione.

Inalterati gli angoli di entrata e d'uscita, rispettivamente di 30° e di 34°5', e l'altezza da terra di 237 mm, che consentono al Duster di muoversi con facilità anche sui percorsi accidentati.

