VanWall Vandervell S, elettrica esclusiva da 650 CV

VanWall propone una sportiva 5 porte 100% elettrica, denominata Vandervell S, dalle forme particolarmente muscolose, grazie a dei passaruota bombati, con quelli anteriori che si protraggono fino al frontale incorporando le prese d'aria laterali. Contraddistinta da elementi in fibra di carbonio come lo splitter anteriore, le minigonne laterali e lo spoiler posteriore sul tetto, presenta dei cerchi in lega da 21 pollici, ed offre, in opzione, delle ruote da 22 pollici.

Le proporzioni sono quelle della Hyundai Ioniq 5 N, che è la vettura dalla quale deriva, come sottolinea il powertrain più potente, capace di erogare una potenza elettrica di 650 CV. Due le versioni ordinabili, si tratta della Vandervell S 4wd da 325 CV e della Vandervell S Plus 4wd che, come annunciato, sviluppa 650 CV.

Con queste vetture, il marchio dai trascorsi importanti in F1, garantisce prestazioni sostenibili, visto che la S Plus promette un'accelerazione da 0 a 100 km/h in poco più di 3 secondi ed una velocità massima di circa 260 km/h. Sono sei le colorazioni tra cui scegliere, che si aggiungono alla possibilità di averla con una livrea su misura, mentre il costo è di 128.000 euro iva esclusa, e richiede un acconto di 20.000 euro al momento della conferma dell'ordine.

"L'obiettivo di Vanwall - ha specificato Colin Kolles - managing director di Vanwall GmbH - è creare auto uniche, di nuova generazione, di alta qualità e grandi prestazioni, portandole al massimo sviluppo possibile".

