Per Nuova Dacia Spring design interno funzionale con stile

Interni pensati per la funzionalità ma senza dimenticare stile e sostenibilità, quelli della Nuova Dacia Spring che può contare anche sulla plancia completamente reinventata, per armonizzarsi con il nuovo design interno, fatto di architettura molto più orizzontale e da una nuova gamma di display digitali.

Spring si dota, nella sua ultima generazione in ordine di tempo, di un cruscotto digitale personalizzabile con driver display da 7" su tutte le versioni e di un grande display multimediale da 10" nei livelli di allestimento superiori. I colori e i materiali dell'abitacolo sono stati rivisitati per offrire una maggiore qualità, riducendo al minimo la varietà per contenere i costi, in linea con la filosofia del marchio.

In tutte le versioni di Nuova Spring, spiccano elementi bianchi tinti all'origine che contribuiscono a creare un ambiente fresco, all'insegna della modularità. Gli stessi elementi si ritrovano intorno al quadro strumenti, alla leva del cambio e alle tasche delle porte.

La praticità rimane al centro del design di Nuova Spring. Per esempio, il grande touchscreen multimediale è stato posizionato più in alto possibile per ottimizzare l'ergonomia. La grafica del cruscotto digitale personalizzabile, dotato di driver display da 7", è stata concepita per essere semplice ed intuitiva, consentendo al conducente di accedere velocemente alle informazioni fondamentali.

Nuova Spring può contare sui punti di aggancio YouClip compatibili con gli accessori progettati da Dacia e disponibili anche per Nuovo Duster. Infine, l'allestimento Extreme si arricchisce di robusti tappetini di gomma e battitacco con un design specifico che riprende le linee topografiche tipiche delle mappe.

Il sistema di aggancio YouClip, inventato dagli ingegneri Dacia, consente di fissare in modo pratico e sicuro molti accessori dedicati in punti chiave dell'abitacolo. Nuova Spring è dotata di serie di 3 punti di aggancio YouClip, uno sulla plancia e due sulla consolle centrale, che si possono integrare anche anche con un borsa organizer, un supporto per smartphone con o senza caricabatterie a induzione oppure con un ingegnoso dispositivo 3 in 1 che associa porta-bevande, gancio per borsa e lampada portatile.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA