Nissan Armada: elegante corazzata col cuore sportivo di GT-R

Il nuovo suv sette posti Nissan Armada scende in campo negli Stati Uniti forte di una condizione 'dazi' ancora favorevole (è costruito in Giappone Fukuoka nella Shatai Plant) e di un nuovo format che gli permette di superare in quel mercato il diretto rivale Toyota Sequoia e di puntare ai vertici, presidiati dai vari Tahoe, Suburban e Yukon di GM.





Già al primo sguardo Armada 2025 trasmette un messaggio di solidità, di concretezza e - soprattutto nell'allestimento Platinum Reserve - e sicuramente premium, cioè nella nicchia occupata in Usa dall'altro sette posti 'top' GMC Yukon Denali.

Va subito sottolineato che come i diretti avversari, questo maxi suv sette posti conserva l'architettura tradizionale, cioè il telaio separato a longheroni e una meccanica che non propone salti in avanti, con la sola sostanziale differenza che il precedente V8 5.6 è stato rimpiazzato dal raffinato TwinTurbo V6 3.5 derivato dal motore della coupé sportiva GT-R.

Anche se 'rivisto' rispetto all'iconica berlinetta Nissan il motore ICE dell'armata eroga 431 Cv con 699 Nm di coppia, valori che equivalgono cioè ad un aumento di 25 Cv e ben 139 Nm nel confronto con il V8 aspirato che sostituisce.

Per la nuova generazione Armada i designer Nissan hanno creato un profilo accattivante con un caratteristico taglio della fiancata nella zona posteriore e con montanti scuri che creano un effetto di 'tetto galleggiante'. Il tutto è sottolineato dall'importanza dei passaruota e dai cerchi che arrivano a 22 pollici.

Personale e molto più elegante rispetto alla precedente generazione anche il frontale, con un trattamento 3D total black della mascherina che equilibra un ampio uso di cromature, anch'esse un bel richiamo alle tradizioni.

Lussuoso e high-tech anche l'abitacolo, con quattro ampie poltrone e nelle prime due file e tre posti non sacrificati nell'ultima. Secondo alcuni media Usa il livello raggiunto nel nuovo suv Armada sembra più vicini al mondo Infiniti (il brand di lusso del Gruppo giapponese) che non a quello delle Nissan.

Lo dimostrano i sedili in pelle trapuntata Almond e Chai che completano un ambiente in cui spiccano una plancia finemente rivestita in pelle e che incorpora sottili accenti in legno e metallo. Sono presenti due display da 14,3 pollici e quello al centro dà accesso al sistema di infotainment con Google integrato che propone a Google Assistant, Google Maps e Google Play Store.

I passeggeri della seconda hanno a disposizione comandi dedicati per il clima e i comandi per scorrere e per le regolazioni. Nella riprogettazione Armada guadagna 145 mm di spazio per le gambe nella terza fila e questo la rende adatta anche agli adulti.

Presente nel livello top una lunga serie di gadget high-tech tra cui una dash cam completamente integrata, il sistemi Invisible Hood View e Front Wide View (che aiutano a vedere sotto e intorno nelle manovre più difficili) e un sistema di climatizzazione automatico a tre zone con tecnologia di raffreddamento biometrica. Utilizza una telecamera a infrarossi montata nel cielo del tetto per rilevare quando i passeggeri della prima e della seconda fila hanno caldo e se ciò accade, l'impianto dirige automaticamente aria fredda verso di loro.

