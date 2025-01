La Toyota Prius 2025 è più tecnologica con il geo-fencing

La Toyota Prius con la versione 2025 si aggiorna a livello di tecnologia e dotazione di serie.

Infatti, introduce una funzione di geo-fencing intelligente che analizza le condizioni della strada e del traffico attraverso la navigazione cloud, e combina i dati con quelli raccolti mediante l'apprendimento continuo dei percorsi abituali e dello stile di guida dell'utente, per sfruttare al massimo la carica della batteria, passando automaticamente dalla modalità ibrida a quella elettrica. Inoltre, quando il percorso include una zona riservata ai veicoli elettrici, il sistema garantisce un'autonomia sufficiente per percorrerla interamente in modalità elettrica; e se la destinazione finale è all'interno di una zona a basse emissioni, consente di conservare la carica per terminare il viaggio ad impatto zero.

La dotazione di serie, per tutti gli allestimenti, si arricchisce della chiave digitale disponibile, tramite app, per 5 utenti. Non mancano i sistemi Toyota T-Mate e Toyota Safety Sense aggiornati all'ultima generazione, che includono le più recenti funzioni di assistenza alla guida e di prevenzione degli incidenti, oltre a sistemi per migliorare la sicurezza, la facilità d'uso ed il piacere di guida.

Venduta in oltre 5,3 milioni di unità nel mondo, dal lancio avvenuto nel 1997, la Prius è stata la vettura che ha portato a battesimo la tecnologia ibrida della casa giapponese. La quinta generazione, proposta in Europa esclusivamente nella variante ibrida alla spina, è la più efficiente di sempre, visto che il consumo di carburante dichiarato è di soli 0,5 l/100 km, con un valore di emissioni di CO2 combinate WLTP pari a 11 g/km. Spinta da una power unit con una potenza di sistema di 223 CV, consente un'autonomia WLTP in modalità elettrica di 110 km in ambito urbano, ed è la prima Toyota a essere dotata di ricarica solare potenziata, per recuperare l'equivalente di 8,7 km di autonomia di guida elettrica al giorno.



