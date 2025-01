Bmw M3 CS Touring è la supercar quasi per tutti i giorni

C'è un nuovo modello in edizione speciale nella gamma di auto sportive ad alte prestazioni firmate Bmw M GmbH che risponde al nome di M3 CS Touring. Il modello rappresenta l'ultima novità in ordine di tempo della gamma basata sul successo della Bmw M3 Competition Touring con M xDrive e con un potenziale ancora maggiore in quanto a prestazioni.

Lo status di supercar deriva anche da un motore a sei cilindri in linea da 405 kW/550 CV, da una messa a punto su misura del telaio e da elementi di design esclusivi. A questo si aggiunge una significativa riduzione del peso, ottenuta grazie all'uso di numerosi componenti in fibra di carbonio.

Nella ricetta della nuova arrivata c'è però anche l'ingrediente 'versatilità', che ingegneri e tecnici hanno usato nelle giuste dosi anche per gli spazi a bordo, così da fare della prima Bmw M3 CS Touring un'auto da guida ultra-dinamica sia in pista che nella vita quotidiana, adatta anche per le attività di svago e i viaggi.

L'anteprima mondiale della Bmw M3 CS Touring si terrà oggi, 30 gennaio, presso il circuito di Mount Panorama a Bathurst, nello stato australiano del Nuovo Galles del Sud, in occasione della Bathurst 12 Hour. Le consegne del modello in edizione limitata ai clienti in Europa, Australia, Giappone, Corea del Sud e in altri mercati, inizieranno invece a marzo 2025.

Il cuore pulsante della nuova supercar in versione Touring è rappresentato dal motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri, progettato fin dall'inizio per garantire prestazioni elevate sui circuiti di gara e dotato di numerosi dettagli tecnologici derivati dalla progettazione delle auto da corsa.

Tra questi, un basamento estremamente rigido con una struttura a ponte chiuso priva di manicotti, un albero a gomiti forgiato e leggero e una testata con anima stampata in 3D. Anche il sistema di raffreddamento e l'alimentazione dell'olio sono stati progettati per sopportare i carichi pesanti e prolungati generati durante la guida su pista.

L'unità motrice combina le caratteristiche di alto regime di rotazione per le quali la M è rinomata con un'erogazione lineare della potenza agli alti regimi, grazie alla tecnologia M TwinTurbo aggiornata. L'aumento della pressione massima di sovralimentazione dei due turbocompressori e le regolazioni specifiche del modello alla gestione del motore consentono un incremento della potenza massima della M3 Competition Touring con M xDrive di ulteriori 15 kW/20 CV, portandola a 405 kW/550 CV.

