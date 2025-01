Fiat Grande Panda elettrica, easy to drive in città e fuori

Grande Panda non è più solo una grande e originale idea in un mercato sempre più 'conformista' ed un interessante prodotto del design 100% Italiano. Ora è anche una confortevole e scattante cinque posti di segmento B - per il momento solo elettrica, visto che la produzione della ibrida inizierà a marzo - da mettere alla prova nel traffico di Torino, sulle strade di campagna del suo hinterland e sulle veloci corsie delle tangenziali e delle autostrade piemontesi.



L'occasione per giudicare la sua architettura complessiva, il suo sistema propulsivo con batteria da 44 kWh a 400 Volt, la dinamica di marcia e le sospensioni, è stata data dalle prove stampa internazionali che Fiat ha iniziato a proporre utilizzando come base l'iconica pista di collaudo sul tetto dell'ex stabilimento del Lingotto.

Mettersi al volante di Grande Panda significa innanzitutto prendere dimestichezza, da fermo, con un'auto che - a dispetto del nome - ha proporzioni ben diverse rispetto all'antenata e quindi propone un abitacolo ampio e proiettato verso il futuro della mobilità. Grande Panda offre, ad esempio, uno dei migliori valori di abitabilità in corrispondenza delle spalle e beneficia di una altezza di 1,57 m che la colloca nell'area dei suv compatti.

Altro punto forte sono gli ampi spazi di stivaggio di cui alcuni in posti inaspettati (così come nella Panda del 1980) come i 13 litri nella plancia, con 3 litri contenuti in un singolo vano cilindrico. Grande Panda elettrica vanta anche una capienza del bagagliaio superiore alla media, spaziando da 361 litri per la versione elettrica fino a 1.304 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Moderni e ben leggibili il cruscotto costituito dalla strumentazione con display da 10 pollici e schermo per l'infotainment da 10,25 pollici, racchiusi in un elemento traslucido giallo che che richiama la forma ellittica della pista sul tetto del Lingotto.

Dotata di un motore elettrico da 83 kW (che corrispondono a 113 Cv) Grande Panda elettrica si dimostra pronta e sincera fin dai primi chilometri. La propulsione è assicurata da un sistema elettrico di ultima generazione che mette a disposizione una coppia motrice di 75 Nm sin dai regimi più bassi, consentendo non solo rapide accelerazioni (0-100 in 11 secondi) ma un comportamento competitivo - cosa molto utile nel traffico - a livello di ripresa.

Guidando Grande Panda Elettrica si impara rapidamente anche a utilizzare il tasto C collocato nel comando delle modalità di marcia e che interviene sull'intensità di recupero dell'energia in decelerazione e quindi sulla risposta complessiva della vettura. In C ci si muove confortevolmente, ma la ricarica è meno vantaggiosa. Escludendo questa funzione (che vuol dire comfort) il comportamento è più nervoso, ma il ricorso alla frenata tradizionale diventa meno frequente.

Le prestazioni di Grande Panda in autostrada sono 'perfette' per rispettare il Codice (132 km/h la velocità massima) ma consentono comunque di mantenere medie elevate, anche per la citata rapidità nelle riprese.

Se si sfrutta a fondo il motore da 83 kW il consumo di energia risulta evidentemente più elevato, ma il dato di omologazione Wltp (320 km nel ciclo combinato) non è lontano dalla realtà, tanto da soddisfare le esigenze per l'uso quotidiano in città e per le gite del weekend, in perfetta rispondenza alla tradizionale filosofia 'easy to drive' della marca torinese.

Passando alle prese di corrente per il pieno di energia, va sottolineato che ciò si realizza (grazie alla corretta dimensione della batteria) senza lo stress di tempi troppo lunghi e costi troppo elevati. Grande Panda è dotata sulla fiancata di una porta di ricarica rapida DC standard, che offre una potenza di ricarica di 100 kW, che completa la carica in soli 27 minuti.

Ma è anche la prima auto sul mercato che ha frontalmente un proprio cavo a spirale AC - integrato in un alloggiamento nascosto dalla mascherina - che consente con potenze fino a 7 kW, livello che permette una carica dal 20% all'80% in 4 ore e 20 minuti.

