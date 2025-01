Toyota Land Cruiser 250 diventa polare grazie a Artic Trucks

Il tipo di lavoro che si fa alla Artic Trucks, lo specialista con sede in Islanda che dal 1999 faceva parte di Toyota Norvegia e che nel 2008 è diventato una società separata, è evidenziato dal nome stesso e dalla partecipazione a grandi imprese, come il raggiungimento del Polo Nord nel 2007 e il Polo Sud nel 2010.



Dalle officina di Reykjavik accanto agli altri allestimenti 'polari' che nella maggioranza dei casi partono da pick-up Toyota trasformati 6x6 o da altri fuoristrada idonei, esce ora una inedita versione AT37 del Land Cruiser 250 di generazione J che sarà disponibile in vari mercati mondiali Stati Uniti compresi.

Per questa particolare configurazione, l'officina islandese ha operato su aree chiave, con la finalità non solo di aiutare ad affrontare condizioni di innevamento esterno ma anche di migliorare le prestazioni nel normali veicoli fuoristrada.

Il nome stesso A37 deriva dalle eccezionali dimensioni dei pneumatici BFGoodrich da 37 pollici che possono essere ordinati con battistrada all-terrain o mud-terrain. Sono montati su cerchi in lega forgiati su misura che per essere ospitati hanno richiesto la realizzazione di un nuovo sistema di sospensioni regolabili bidirezionali sviluppato in collaborazione con R53.

Sono presenti, in questo importante elemento del Land Cruiser 250 di Artic Trucks ammortizzatori monotubo sono progettati per massimizzare le prestazioni off-road con una maggiore escursione e l'altezza libera da suolo è aumentata di oltre 40 mm rispetto allo standard.

Il montaggio di tutte queste nuove componenti ha richiesto anche modifiche alla carrozzeria per adattarsi alla carreggiata più larga. Arctic Trucks lo ha fatto progettando parafanghi widebody dall'aspetto accattivante e montando esclusivi gradini laterali in alluminio con inserti in gomma indispensabili per 'salire' a bordo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA