Nuova Dacia Spring punta anche sulla dinamica di guida

Sono dettagli che fanno la differenza, quelli che caratterizzano Nuova Dacia Spring e che ne fanno un'ancora più dinamica city car. La nuova versione della piccola elettrica di casa Dacia si distingue infatti anche per quattro evoluzioni che consentono di migliorare l'ergonomia del posto guida e il comportamento dinamico.

In particolare, il nuovo volante è stato pensato per facilitare la presa e semplificare l'accesso ai comandi. La nuova colonna dello sterzo, dal canto suo, è ora regolabile in altezza per una maggiore ergonomia. Nuova anche la messa a punto del servosterzo elettrico, per una maggiore precisione di azionamento e ritorno del volante.

A questo si aggiungono le nuove ruote da 15'' per un miglior comportamento su strada e che sono di serie nell'allestimento Extreme. Un vantaggio, in termini di rigenerazione, è rappresentato anche dal nuovo B Mode (Brake) con una rigenerazione più fonte in fase di frenata.

In D Mode, invece, l'energia prodotta durante la frenata (o decelerazione) viene recuperata e immagazzinata nella batteria, con una decelerazione contenuta quando si rilascia il pedale. In B Mode, invece, il conducente massimizza tale decelerazione e rigenerazione.

Nuova Spring è anche più maneggevole, grazie ad uno dei raggi di sterzata più contenuto del mercato, per favorire una maggiore maneggevolezza ed efficienza nelle manovre, soprattutto in ambito urbano. Nuova Spring offre poi anche un notevole volume di carico. Con 308 litri (+6% rispetto al precedente modello e che diventano 1.004 litri con i sedili posteriori ripiegati) il bagagliaio è spazioso e si pone allo stesso livello di quello dei modelli del segmento B.

I vani portaoggetti supplementari, in aggiunta, con un doppio vano sul cruscotto, tasche delle porte e altri spazi, con un volume complessivo di circa 33 litri, superano gli standard del segmento.



