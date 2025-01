Genesis GV60 MIV, con i cingoli può andare ovunque

É stato svelato, in occasione del World Economic Forum 2025 di Davos, in Svizzera, il concept Genesis GV60 MIV, acronimo di Mountain Intervention Vehicle. Si tratta di un veicolo progettato per agire in supporto delle attività di soccorso su terreni accidentati ed in condizioni meteorologiche difficili.





La base è quella del Suv Genesis GV60 e, grazie alla sua natura elettrica, riduce l'inquinamento acustico ed il conseguente impatto ambientale. Inoltre, mediante la funzione V2L, acronimo di Vehicle to load, può alimentare, all'occorrenza, dispositivi esterni.

Questo prototipo si muove agilmente grazie ai cingoli che vanno a sostituire le ruote, e sfoggia grandi parafanghi in fibra di carbonio per proteggere carrozzeria ed occupanti.

A bordo non manca un kit medico ed un sistema di comunicazione d'emergenza, per agire in condizioni estreme.

Infine, per sfruttare al massimo lo spazio dell'abitacolo, sul tetto è stato istallato un portapacchi con tanto di barra a LED nella zona anteriore della vettura.

Un video sul canale YouTube di Genesis Europe mostra il concept in azione sulla neve affiancato da un elicottero.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA