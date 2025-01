Mercedes G580, si va oltre l'eccellenza delle Gelandewagen' Con il sistema elettrico a quattro motori si supera ogni ostacolo Mercedes, nel progettare e mettere a punto la nuova G-Wagen elettrica (G580) ha affrontato una grande sfida, quella di inserire nelle dimensioni esistenti - compreso il telaio a longheroni - al posto della meccanica tradizionale tutti gli elementi elettrici, batterie comprese.

Una delle caratteristiche di rilievo, che ha anche aiutato nel raggiungimento dell'obiettivo 'Ev', è la presenza nella G580 di quattro motori elettrici, uno per ruota L'inverter di potenza, il convertitore CC-CC e i moduli di controllo del veicolo sono invece sotto il cofano dove risiedono i motori termici nelle versioni benzina e diesel.

L'edizione 2025 della Mercedes Winter Experience - che si è svolta a Ponte di Legno, toccando il passo del Tonale e il Parco Nazionale dello Stelvio - ha offerto l'occasione non solo di valutare questa esclusiva versione a batteria dell'iconico fuoristrada della Stella a Tre Punte, ma anche di confrontare prestazioni e capacità della EQE con le altrettanto iconiche varianti della gamma GLE, con motori diesel e benzina tutti elettrificati. Va subito detto che la presenza nelle Gelandewagen (questo il nome con cui venne identificato nel 1979, anno del lancio) di sistemi di trazione elettrificati, uniti ai moderni sistemi di assistenza alla guida e alla digitalizzazione avanzata, garantiscono prestazioni migliorate su ogni tipo di strada e terreno.

Nel viaggio da Milano a Ponte di Legno, ad esempio, è stato possibile apprezzare il salto di qualità che caratterizza queste ultime generazioni della Classe G nei tragitti autostradali o comunque a velocità elevate.





Il miglioramenti nella insonorizzazione e nelle qualità dinamiche sull'asfalto non hanno influito infatti sulle prerogative della Classe G immutate da 46 anni, come la struttura a telaio portante, l'assale posteriore rigido, quello anteriore indipendente, le sospensioni a lunga escursione, la presenza delle marce corte per operare nell'off-road più severo e (solo nei modelli ICE) i bloccaggi meccanici dei tre differenziali.

Va subito detto che la sorpresa di questa Winter Experience è stata la variante completamente elettrica, la G580 che in Italia viene proposta in due varianti di allestimento (listino 169.840 e 202.597 euro) e un solo sistema propulsivo da 432 kW corrispondenti a 588 Cv.

I numeri parlano chiaro: G580 si arrampica su pendenze fino al 100% (cioè 45 gradi) su superfici idonee, permette un guida stabile su pendenze laterali fino a 35 gradi, mantiene come le G-Wagen con motori termici un'altezza libera dal suolo in corrispondenza degli assali fino a 241 mm, e consente di affrontare guadi o pozze di fango con una profondità massima di ben 85 cm, migliore dei modelli termici. In questo G580 é anche agevolata dal fatto di avere una carrozzeria identica alle ICE (unica differenza l'assenza della ruota di scorta esterna in coda) e di essere dunque caratterizzata da angoli di ingresso di 31 gradi all'anteriore e di uscita di 30 gradi al posteriore (senza gancio di traino).

Ci sono delle situazioni in cui la versione 100% elettrica della Gelandewagen si dimostra addirittura superiore rispetto ai modelli tradizionali. E' il caso della neve e perfino di quella insidiosa combinazione tra coltre bianca e fondo ghiacciato.

Quando nell'Offroad Cockpit si preme il pulsante che sostituisce quello che in precedenza bloccava il differenziale centrale - vista la presenza di quattro motori - si ottiene una funzione di differenziale virtuale tramite il torque vectoring e si possono simulare le ridotte su ogni singola ruota. Leggermente più lenta sull'asfalto della AMG G63, con uno scatto 0-100 che avviene quattro decimi in più, G580 elettrica non fa assolutamente sentire la mancanza del poderoso V8 del modello 'top'. Questo sia a livello di ripresa sia di sensazioni, vista la presnza del G-Roar che simula suoni ispirati al V8 nell'abitacolo.

Sono anche possibili anche funzioni insolite e molto utili come il G-Turn, che consente all'auto di ruotare su sé stessa anche su superfici sconnesse e neve. O lo G-Steering che utilizza la stessa tecnica con comportamenti diversi per ogni ruota per ottenere nelle manovre un raggio di sterzata più stretto.

Il cuore della G580 è adeguato visto che che c'è una batteria da 116 kWh, racchiusa in un guscio resistente alle sollecitazioni più spinte e pesantemente corazzato con un elemento da 57,6 kg nel sottoscocca per prevenire qualsiasi danno in fuoristrada.

Secondo le norma Wltp la Gelandewagen elettrica ha un'autonomia che raggiunge i 473 km. Questo valore è evidentemente legato all'uso che si fa dell'auto e dei suoi motori. Sempre secondo l'omologazione Wltp il consumo varia tra 22,4 e 18,8 kWh/100km. La ricarica completa dal 10% in CC con valori di picco di 200 kW può essere ottenuta in 32 minuti.

