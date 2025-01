Puntano in alto le tre novità del brand di lusso Zongheng

Chery, il quinto produttore automobilistico cinese (di proprietà della municipalità della città di Wuhu nella provincia di Anhui) ha allargato le attività della sua marca di lusso Jetour. Lo ha fatto con il sottobrand Zongheng che ha svelato tre modelli fortemente innovativi, il suv G700, il pick-up F700 e il suv G900 capace di nuotare.

I primi due modelli Zongheng adottano uno schema ibrido parallelo CDM-O che è composto da un motore turbo benzina 2.0 da 208 Cv abbinato a una trasmissione DHT a 2 velocità e a un motore elettrico nell'asse posteriore da 402 Cv.

Previsto per G700 e F700 anche lo schema 100% elettrico CEM-O con quattro unità singole (una per ruota) e una potenza di picco di 1.200 kW (pari a 1.572 Cv) che è ben superiore a quella del modello top di questo segmento, il suv Yangwang U8 di Byd che dispone di 1.180 Cv.

Il suv Zongheng G700 - che era stato anticipato lo scorso anno come concept Jetour T5 - ha un aspetto robusto con una linea del cofano alta e tetto piatto. Dotato di carrozzeria separata dal telaio, ha una lunghezza di 5,1 metri e adotta un in coda un portellone basculante con una ruota di scorta full-size.

L'altezza da terra del G700 può essere regolata da 150 mm a 350 mm, grazie alle sospensioni pneumatiche.

L'abitacolo propone sei posti (disposizione 2+2+2) e un ampio schermo che funge anche da cruscotto. Spiccano anche un grande touchscreen flottante, un volante ovale e una leva del cambio montata sul piantone dello sterzo.

Lo Zongheng F700 è un pick-up che si basa sul telaio e la meccanica del G700 mentre il modello di punta - il crossover G900 - è un suv coupé fuoristrada con un'architettura specifica che propone un'autonomia estesa con range extender in aggiunta alla schema con quattro motori da 1.572 Cv.

Come mostrato in Cina con alcuni veicoli di pre-serie il G900 può galleggiare e muoversi sull'acqua (anche profonda) fino a 40 minuti alla velocità di 8,5 km/h. Chery ha specificato che l'impermeabilità è indicata con livello delle norme internazionali IPX8.

Queste prevedono la tenuta ad una profondità superiore a 1 metro per più di 30 minuti soglia che non è chiaramente definita come nell'IPX7. Per muoversi a pelo d'acqua, come un vero mezzo anfibio, il G900 sfrutta un quinto motore elettrico, sviluppato internamente dalla Casa madre Chery.

