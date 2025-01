Parte a Barcellona produzione suv Ebro s800 su base Chery

A nove mesi dall'annuncio della nascita Ev Motors, che ha varato un ambizioso piano di produzione in Jv con la cinese Chery (150mila unità entro il 2029) e dopo il lancio di s700, sono usciti dalle linee di fabbricazione della Ebro Factory nell'area industriale della Zona Franca a Barcellona i primi esemplari del suv Ebro s800, destinati per la fase di lancio alle concessionarie spagnole.



L'evento ha una doppia valenza: da un lato il ritorno del brand 100% spagnolo Ebro che, fra il 1954 e il 1987, ha contribuito alla motorizzazione del Paese con una gamma di mezzi commerciali, di fuoristrada e di veicoli agricoli.

Dall'altro c'è l'avvio delle attività della Ebro Factory - in cui sono stati utilizzati anche 150 lavoratori provenienti dalla precedente gestione Nissan - che coincide con il debutto produttivo in Europa della cinese Chery. I due modelli s700 e s800 allocati a Zona Franca sono infatti fortemente imparentati con Omoda 5 (Ice, Phev e probabilmente anche elettrico) e Jaecoo 7.

L'obiettivo, precisa il comunicato Ebro, è di posizionare i modelli tra i più venduti nel loro segmento entro il 2025 e superare in Spagna nel 2025 le 20.000 unità. I due suv Ebro saranno venduti in tutta la penisola iberica attraverso una rete che conta già più di 45 punti vendita confermati.

La produzione di entrambi i modelli avverrà in due fasi: nella prima i veicoli saranno assemblati in fabbrica su componenti spediti dalla Cina. Successivamente alla Ebro Factory il ciclo produttivo comporterà la fabbricazione della scocca (saldatura e verniciatura) seguita dal montaggio completo.

Questo sviluppo consentirà l'integrazione della base di fornitori locali, rafforzando così la catena del valore e l'impatto positivo sul tessuto industriale più vicino. "L'avvio della produzione del nostro secondo modello, l'Ebro s800 - ha detto Pedro Calef presidente di Ebro - rafforza il ritorno nel settore automobilistico del nostro storico e iconico marchio".

Il modello s800 è un elegante suv lungo 4,7 metri con sette posti a sedere. E' dotato di un motore a benzina 1.6 che sviluppa 147 Cv e viene proposto con cambio a doppia frizione a sette rapporti. E come il modello s700 è coperto da una garanzia di 7 anni o 150.000 chilometri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA