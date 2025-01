Nuova Dacia Spring fa il pieno di sistemi di sicurezza

L'evoluzione di Nuova Dacia Spring scrive anche un nuovo capitolo sul fronte della sicurezza e dell'assistenza alla guida. L'ultima generazione della piccola con la spina di casa Dacia, soddisfa infatti le ultime norme europee di sicurezza e aggiunge una serie di ADAS all'insegna della tecnologia.

Tra i dispositivi a disposizione, non mancano la frenata automatica d'emergenza (urbana / periurbana con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto), il riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità, il rear parking assist, il segnale di frenata d'emergenza, l'avviso di superamento della corsia (LDWS) e l'assistenza al mantenimento di corsia (LKA).

Su Nuova Dacia Spring non manca nemmeno il sistema di monitoraggio dell'attenzione del conducente e la chiamata d'emergenza (eCall). Per facilitare la vita dei suoi clienti, Dacia ha poi aggiunto anche il pulsante 'My Safety', che permette di accedere velocemente alla configurazione degli ADAS preferiti.

Una volta alla guida, su tutte le nuove Spring si può contare poi su un cruscotto digitale personalizzabile con driver display da 7". Situato dietro al nuovo volante, ora regolabile in altezza, questo schermo a colori visualizza le informazioni essenziali in modo semplice ed efficace.

Può essere personalizzato con l'aggiunta di altri dati, come l'autonomia restante, il consumo energetico e i dispositivi di assistenza alla guida. Quando Nuova Spring è in ricarica, il cruscotto digitale mostra il livello della batteria e il tempo necessario per completare la ricarica.

