Misteriosi brevetti per nuove ammiraglie Mercedes e Maybach

Il portfolio dei prodotti superlusso della Stella a Tre Punte potrebbe presto arricchirsi della prima Maybach serie Mithos di regolare produzione, dopo che nel 2021 - con il debutto di una concept con carrozzeria a barchetta - il ceo del Gruppo Mercedes Ola Källenius aveva annunciato una nuova strategia ancora più indirizzata verso l'alto di gamma.

A confermare l'avanzamento della operazione Mythos arrivano ora le immagini che l'azienda ha registrato nei giorni scorsi la società svizzera Robu Aktiengesellschaft per 'congelare' il disegno di due nuovi modelli rispettivamente con i marchi Mercedes e Maybach.

Nei rendering che accompagnano la registrazione del brevetto compaiono due varianti della stessa grande coupé due porte, una con marchio Mercedes, l'altra Maybach, in cui la parentela stilistica (e in parte costruttiva) con la Classe S di settima generazione è evidente.

Le immagini mostrano alcune differenze tra i disegno di questo probabile modello super-lusso. Quello con marchio Mercedes ha una linea del tetto che sembra invariata rispetto alla attuale berlina Classe S, mentre la Maybach ha un tetto più slanciato con un lunotto posteriore diviso.

Questo 'sdoppiamento', sostengono alcuni media vicini alla Casa di Stoccarda, potrebbe far ipotizzare sue scenari: da un lato il ritorno della Classe S Coupé (uscita di produzione nel 2020) e dall'altro - sfruttando i principali elementi di carrozzeria - di una inedita Maybach Coupé Mythos, Una ulteriore conferma arriverebbe dalla storia della società Robu Aktiengesellschaft che non ha legami diretti né con Mercedes né con Maybach, ma che ha partecipato alla progettazione della Bussink GT R SpeedLegend basata sulla AMG GTR, che è stata poi completata dal partner ingegneristico di lunga data della Mercedes, HWA AG.

Restando nelle ipotesi, è più che giustificato immaginare che la Mercedes sia stata pensata per lo stesso V8 biturbo ibrido plug-in da 4,0 litri e 791 Cv oggi adottato nella S 63 E Performance. Mentre la Maybach - coerentemente con un posizionamento ancora più 'alto' - potrebbe ricevere assieme alla stessa designazione 680 una versione potenziata del V12 biturbo da 6,0 litri e 610 Cv che è attualmente sotto il cofano della ammiraglia con marchio Maybach.



