Audi A6 e-tron elettrizza il futuro tra stile e prestazioni

Si chiama Audi A6 e-tron ed è la prima Sportback e Avant elettrica della casa dei quattro anelli, la nuova arrivata della famiglia Audi che è basata sulla piattaforma PPE. Tra tecnologia di ultima generazione e prestazioni, il modello nasce con l'obiettivo dichiarato di proiettare in una nuova dimensione la dinamica e il piacere di guida originali Audi, tra comfort, digitalizzazione e tanti piacere di guida.

Non poteva esserci poi posto migliore per testarne le capacità, di quei passi dolomitici dolomitici innevati dove l'A6 e-tron è stata svelata e dove abbiamo potuto 'assaggiarla' per la prima volta tra curve e neve, alla ricerca della traiettoria migliore e della stabilità, anche nella guida 'divertente'.

La prima berlina full electric dei quattro anelli e primo modello BEV Audi disponibile nelle configurazioni di carrozzeria Sportback e Avant, condivide con i 'cugini' SUV a elettroni Audi Q6 e-tron la piattaforma nativa elettrica PPE (Premium Platform Electric), ovvero quella sviluppata in collaborazione con Porsche e che guiderà anche l'arrivo dei prossimi modelli, vista la modulari per la quale è stata concepita.

In quanto a numeri, i primi a balzare all'occhio sono quelli riferiti all'autonomia, fino a 756 chilometri e all potenza di ricarica, sino a 270 kW. Sul fronte della guida, invece, il dinamismo garantito dall'elevata rigidità torsionale la fa da protagonista in strada, grazie anche alle raffinate sospensioni pneumatiche adattive, di serie sulla versione S6 e-tron che abbiamo provato sulle montagne attorno a Cortina d'Ampezzo.

In funzione del programma di guida prescelto, l'altezza da terra della vettura varia su più livelli. In autostrada e in modalità efficiency, ad esempio, la luce dal suolo si riduce sino a -20 mm, a vantaggio dell'aerodinamica e, conseguentemente, dell'efficienza. Il tutto, a vantaggio anche della stabilità pressoché totale anche su fondi scivolosi come nelle strade di alta montagna.

Alla guida, si apprezza lo sterzo progressivo, a servoassistenza e demoltiplicazione variabili e quanto al comfort, le elevate performance dinamiche di Audi A6 e-tron non compromettono la vita a bordo, grazie all'isolamento acustico.

Le vibrazioni e la risposta alle imperfezioni dell'asfalto sono in linea, quando non superiori, all'ammiraglia Audi A8.

Stile, design e prestazioni sono le regole sulle quali è stata concepita la nuova Audi A6 e-tron. L'estetica sposa infatti la funzionalità, per la migliore aerodinamica mai realizzata da Audi, anche nel segmento E premium full electric alla quale appartiene la vettura, alla luce della lunghezza di 4,9 metri.

Lo stile è affilato e allo stesso tempo muscoloso, tra sbalzi corti e un passo lungo (2,95 metri) che si accompagnano alla pulizia delle linee al retrotreno, contraddistinto dalla fascia luminosa che raccorda i gruppi ottici senza soluzione di continuità. Le dimensioni, però non compromettono l'agilità e sui tornanti sembra di guidare una piccola sportiva.

Il tutto, a vantaggio della massima efficienza aerodinamica.

La variante Sportback può contare su di un CX di 0,21, al top del segmento E-BEV nonché miglior valore della storia Audi e dell'intero Gruppo VW, mentre la configurazione Avant si scosta solamente di 0,03 punti.

Audi A6 e-tron si avvale di potenti motori elettrici, compatti e ad alta efficienza, abbinati a una batteria agli ioni di litio di nuova concezione con capacità nominale sino a 100 kWh (94,9 kWh netti), che garantiscono un'autonomia sino a 756 chilometri WLTP. Grazie alla tensione a 800 Volt e alla potenza di ricarica in DC sino a 270 kW, è possibile ripristinare sino a 310 km di autonomia in 10 minuti presso una stazione HPC. Lo stato di carica passa dal 10% all'80% in 21 minuti. Valori cui contribuisce la gestione termica predittiva e cui si accompagna la funzione Plug & Charge. Presso le stazioni di ricarica IONITY ed ewiva, le auto ottengono l'autorizzazione automaticamente all'inserimento del cavo di ricarica e avviano l'operazione senza bisogno di alcuna scheda o app.

Da listino, i prezzi sella nuova Audi A6 A6 e-tron partono dai 65.500 euro della versione Sportback Business e arrivano fino ai 108.500 della 'muscolosa' S6 Avant e-tron con trazione integrale quattro.

