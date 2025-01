Skoda amplia gamma Superb con l'ibrida plug-in iV

Grazie a una batteria agli ioni di litio da 25,7 kWh, la nuova Skoda Superb iV ibrida plug-in può percorrere sino a 120 km in modalità elettrica pura.

L'ammiraglia della Casa ceca nella nuova variante con la spina abbina un motore turbo a benzina 1.5 Tsi da 150 Cv e un'unità elettrica integrata nella trasmissione, per una potenza complessiva di 204 Cv. Ordinabile a breve sui principali mercati europei, in arrivo negli autosaloni da metà 2025, questa versione alla spina della quarta generazione del modello boemo viene proposta con carrozzeria a tre volumi.

Equipaggiata con un cambio Dsg a 6 velocità, la nuova Superb iV in modalità a zero emissioni vanta 85 Kw di potenza massima e 330 Nm di coppia. I suoi accumulatori, sistemati sotto i sedili posteriori, possono essere ricaricati da 0 al 100% in due ore e mezza con colonnine da 11 kW mentre per il rifornimento 10-80% richiede solo 26 minuti.

Tra le novità di questa versione da segnalare anche i proiettori Led Matrix di seconda generazione, modifiche all'arredo interno e aggiornamenti ai sistemi di assistenza alla guida.



