Nuova Dacia Spring punta anche sugli interni rinnovati

Completamente rinnovata negli interni e al passo con tutte le 'sorelle maggiori' della gamma Dacia, la Nuova Dacia Spring punta anche su tecnologia e comfort. La plancia, per esempio, è stata completamente reinventata allo scopo di armonizzarsi con il nuovo design interno della gamma, tra l'architettura molto più orizzontale e nuovi display digitali.

Spring si è infatti dotata di un cruscotto digitale personalizzabile con driver display da 7" su tutte le versioni e grande display multimediale da 10" nei livelli di allestimento superiori. I colori e i materiali dell'abitacolo sono stati rivisitati per offrire una maggiore qualità, riducendo al minimo la varietà per contenere i costi.

In tutte le versioni di Nuova Spring, spiccano poi elementi bianchi tinti all'origine che contribuiscono e all'insegna della modularità. Li ritroviamo intorno al quadro strumenti, alla leva del cambio e alle tasche delle porte. La tipica firma ad Y di Dacia posizionata sulle bocchette dell'aria centrali, è bianca (o color rame nell'allestimento Extreme).





La decorazione centrale del cruscotto varia invece a seconda degli allestimenti, ovvero in Rosso Mattone per Expression e Lichen Kaki per Extreme. Il grande touchscreen multimediale è stato posizionato più in alto possibile per ottimizzare l'ergonomia. La grafica del cruscotto digitale personalizzabile, dotato di driver display da 7", è stata invece concepita per essere semplice ed intuitiva.

Nuova Spring può contare poi anche su sull'utile e innovativo sistema di punti di aggancio YouClip compatibili con gli accessori progettati da Dacia e disponibili anche per Nuovo Duster. L'allestimento Extreme, poi, si arricchisce anche di tappetini di gomma e battitacco con un design specifico che riprende le linee topografiche delle mappe.

