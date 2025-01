Inizia la prevendita dei nuovi Škoda Enyaq ed Enyaq Coupé

A pochi giorni dal reveal, è iniziata ufficialmente la prevendita italiana della nuova gamma Enyaq, il grande suv 100% elettrico Škoda, disponibile nelle varianti di carrozzeria suv e Coupé. La nuova gamma è riconoscibile per gli stilemi del Design Modern Solid, che hanno completamente rimodellato il frontale, con importanti benefici anche all'aerodinamica. Enyaq ed Enyaq Coupé sono disponibili nelle versioni 60/85/85x accomunate da una dotazione di serie ampliata e sostanzialmente full optional tanto per la sicurezza attiva quando per la connettività e il comfort. La gamma include le dinamiche varianti Sportline è proposta in Italia a partire da 42.650 euro per Enyaq 60, con le prime consegne previste nel corso di aprile.

In particolare, spicca a prima vista il nuovo frontale, completamente rimodellato secondo il nuovo corso stilistico Modern Solid, in cui la calandra è sostituita dalla sottile 'Tech Deck Face' sovrastata dalla fascia luminosa led che caratterizza i veicoli nella guida diurna.

Nuovi anche i paraurti che, nella variante suv sono fregiati dagli inserti verniciati in Unique Dark Chrome, al pari dei fascioni laterali. Nuovi Enyaq ed Enyaq Coupé sono proposti nelle varianti 60, con batteria da 63 kWh (59 kWh netti) e potenza di 150 kW, 85 con batteria da 82 kWh (77 kWh netti) e potenza di 210 kW e 85x con batteria di pari capacità e un secondo motore sull'asse anteriore che realizza la trazione integrale a parità di potenza massima di picco. Il nuovo design del frontale, insieme all'ottimizzazione della gestione elettronica del veicolo e del pacco batteria, ha generato una serie di miglioramenti in termini di efficienza.

Con un coefficiente di penetrazione aerodinamica di 0,245 per Enyaq suv e 0,225 per Enyaq Coupé, Enyaq 85 in ciclo WLTP ha un'autonomia massima dichiarata min/max di 545/580 km, che diventano 559/590 km per Enyaq 85 Coupé.

Nuovi Enyaq ed Enyaq Coupé vantano una dotazione standard completa sotto ogni punto di vista che è comune alle varianti 60/85/85x, lasciando al cliente la possibilità di personalizzare la propria vettura con alcuni pacchetti specifici e scegliendo tra 5 diverse Design Selection per gli interni, tra cui le nuove Lodge, con cinture di sicurezze e impunture arancioni o Lounge con tessuti riciclati, pelle sintetica scamosciata e impunture in verde menta.

La dotazione standard comprende tutte le tecnologie di assistenza attiva alla guida di Livello 2, tra cui Adaptive e Predictive Cruise Control, Lane Assist 2.0 per il mantenimento del veicolo al centro della corsia anche in caso di segnaletica temporanea, Side Assist con Rear Traffic Alert, Exit Warning e Lane change assist, Turn Assist per l'assistenza nella svolta agli incroci, Traffic Jam Assist - sistema di guida assistita in colonna, Front Assist con riconoscimento pedoni e ciclisti e frenata automatica. Tra le altre dotazioni, sono di serie anche: volante e sedili anteriori riscaldati, climatizzatore automatico tri-zona, schermo in plancia da 13" con navigatore satellitare connesso, protocolli di interfaccia smartphone wireless, phone box per la ricarica induttiva con raffreddamento attivo del telefono, 4 porte USB di ricarica a 45 W, portellone elettrico con sistema Virtual Pedal, cerchi in lega da 19", apertura/chiusura e avviamento senza chiave Kessy e vetri posteriori oscurati.

La nuova gamma Enyaq ed Enyaq Coupé include le versioni Sportline, che sono caratterizzate dalla verniciatura completa della carrozzeria senza elementi satinati e dai numerosi dettagli in nero lucido. I cerchi in lega sono di serie da 20" mentre i gruppi ottici anteriori sono in tecnologia Matrix Led di seconda generazione.



