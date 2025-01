Geparda, una Vw Up! speciale da guidare a 16 anni

L'azienda tedesca Geparda ha modificato la Volkswagen Up! trasformandola in un veicolo di categoria L5e che è possibile guidare a partire da 16 anni con la patente A1. Oltre al cambiamento, evidente, relativo all'asse posteriore, con due ruote ravvicinate che la fanno sembrare una tre ruote, la potenza del propulsore da 1 litro è stata ridotta a 20 CV, ed il peso è di appena 1000 kg. Grazie alla velocità massima di 110 km/h, questo veicolo risulta particolarmente versatile, in quanto può circolare anche in autostrada, e presenta un abitacolo in grado di ospitare 4 persone.



Dotata di sistemi di sicurezza attiva, quali l'ESP e l'ABS, e di airbag, la Geparda vanta un elevato grado di sicurezza, e non rinuncia al comfort dell'aria condizionata inclusa nella dotazione di serie. Inoltre, con una potenza di 20 CV, il motore 1.0, accoppiato al cambio manuale a 5 marce, vanta consumi ridotti.

La nuova configurazione della zona posteriore ha richiesto una messa a punto specifica, che è stata estesa anche all'assale anteriore, in modo da garantire la migliore tenuta di strada ed una messa a punto ottimale.

Per quanto riguarda i prezzi, il sito internet dell'azienda rimanda a due annunci di veicoli disponibili su autoscout24.de relativi a due esemplari con circa 25.000 km che hanno costi, rispettivamente, di 22.850 euro e di 23.500 euro.



