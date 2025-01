Audi a Cortina tra sport e la nuova Q6 Sportback e-tron

Un'anteprima all'insegna degli sport invernali, quella di Q6 Sportback e-tron, svelata dalla casa dei quattro anelli nello scorso fine settimana a Cortina d'Ampezzo, in occasione delle gare femminili di Audi FIS Ski World Cup. La nuova arrivata in casa Audi è stata esposta all'interno di una teca nella centrale Piazza Roma.

Il SUV coupé è stato pensato da Audi per inserirsi nella gamma del marchio all'insegna dei valori di versatilità, dinamismo ma anche tecnologia e sicurezza, con le linee di una coupé. La ricetta è composta da un look sportivo e muscolare, con tutti i vantaggi caratteristici della piattaforma premium elettrica Audi in termini di prestazioni, efficienza, velocità di ricarica e piacere di guida.



Complice anche le linee di coda particolarmente favorevoli a livello aerodinamico, Audi Q6 Sportback e-tron raggiunge un'autonomia sino a 656 chilometri nel ciclo WLTP. Durante il fine settimana sulle Dolomiti, il pubblico ha potuto dare un primo sguardo anche all'ultima interpretazione del marchio in fatto di mobilità elettrica, ovvero la nuova Audi A6 Avant e-tron, per la prima volta portata su strada negli scenari dolomitici.

Non solo motori, però, nel fine settimana targato Audi, dove non è mancata la musica, con la performance del cantautore e compositore Raphael Gualazzi, all'insegna delle calde note jazz, per una concerto presso lo Sci Club 18. La scelta di Audi di far debuttare la nuova famiglia di vetture elettriche a Cortina d'Ampezzo si inserisce nella partnership del marchio con il Comune di Cortina, iniziata nel 2017.

Protagonisti delle due giornate a Cortina, anche i touchpoint Audi come lo storico Sci Club 18 e il Rosapetra Resort, così come la lounge El Camineto ai piedi delle Tofane, all'arrivo delle gare di Coppa del Mondo. La sportività infatti è parte del DNA di Audi, visto anche il legame con gli sport invernali iniziato nel 2001.

Nel corso del weekend, poi, le atlete FISI, tra cui Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino, alla presenza del direttore di Audi Italia Timm Barlet, hanno incontrato il pubblico di appassionati presso la teca di Audi Q6 Sportback e-tron, dove è stata festeggiata la vittoria in discesa libera di Sofia Goggia e il primo podio a Cortina di Federica Brignone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA