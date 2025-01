Rolls-Royce Phantom Dragon, one-off dal fascino leggendario

La Rolls-Royce Phantom Dragon è un esemplare unico, realizzato per un cliente cinese, che celebra l'anno del drago proponendo una visione contemporanea dell'antica leggenda cinese dei due draghi con una perla.

Nello specifico, l'esterno si contraddistingue per la livrea Iced Diamond Black, mentre l'abitacolo presenta nella zona centrale della plancia una vera e propria opera d'arte. Infatti, su una base di eucalipto affumicato, un artigiano della Home of Rolls-Royce, in un tempo di 3 mesi, ha realizzato un intarsio, composto da 297 pezzi, che rappresenta i due draghi, racchiusi in nuvole vorticose, intenti a custodire la perla rappresentata dall'orologio.

Il tema dei due draghi con la perla è riproposto in maniera astratta anche sul cielo dell'abitacolo, grazie a 768 luci in fibra ottica di colore rosso, ad altre 576 di colore bianco.

