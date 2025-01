Per Nuova Dacia Spring design accattivante ed essenziale

Un design esterni tutto nuovo che strizza l'occhio alle sorelle maggiori del medesimo marchio, per la Nuova Dacia Spring che punta dritta al futuro a zero emissioni. Il nuovo look di Spring fa leva anche sulle linee semplici ed essenziali, a cominciare dal quelle del cofano molto scolpito.





Protagonista, la nuova identità di Dacia che si mostra nelle due fasce nere, una all'anteriore e l'altra al posteriore e che rimandano una all'altra nella finitura lucida, con striature opache specifiche nella parte posteriore. Le due strisce sono incorniciate dalla caratteristica firma luminosa a Y del brand.

La stessa firma la si ritrova sulle luci diurne anteriori e le luci di posizione posteriori, rigorosamente a LED.

Al rinnovamento dell'estetica contribuiscono anche gli sticker dalla grafica contemporanea che rivestono i paraurti anteriore e posteriore nell'allestimento Extreme. I cerchi da 15" sono ora di serie nelle versioni dotate di motorizzazione da 65 CV e dotati di coprimozzo più elaborati, all'insegna della robustezza a Nuova Spring.

Se sono anche i dettagli a fare la differenza, fedele alla filosofia di Dacia, la Nuova Spring si muove all'insegna del design ingegnoso e sostenibile. Lo dimostrano, per esempio, le protezioni laterali della parte inferiore delle porte che sono leggere, semplici, facili da montare e da sostituire.

In fatto di sostenibilità, poi, come in tutti i nuovi modelli Dacia, le cromature decorative sono state eliminate. Via anche le barre dal tetto, rimosse per ridurre il peso e migliorare l'aerodinamica e, pertanto, l'autonomia. L'accessorio, utili anche per i piccoli spostamenti, è comunque sempre disponibile in post-vendita.

Nuova Spring è disponibile in una gamma di 6 tinte, tra cui due inedite, Beige Safari e Rosso Mattone.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA