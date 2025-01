Novità green Suzuki e Tata alla Bharat Mobility Global Expo

Si è aperto oggi 17 gennaio a New Dehli il Bharat Mobility Global Expo 2025, che l'India dedica alle diverse soluzioni di mobilità, fornendo soprattutto un'idea dell'evoluzione dell'industria dell'automobile nel mercato indiano, sempre più alle prese con la necessità di ridurre le emissioni ma anche di soddisfare le richieste di un mercato che secondo gli analisti diventerà il terzo più importante al mondo entro il 2030.

Importante, in questo ambito, lo sforzo dei due maggiori player locali, Maruti Suzuki e Tata Motors. La prima ha svelato all'Expo 2025 la e-Vitara, che era stata anticipata nello scorso novembre e che è la versione di produzione derivata dal concept eVX che era stato presentato all'Auto Expo 2023.

Al Bharat Mobility Global Expo Tata Motors ha invece svelato i modelli Sierra e Harrier EV, che si affiancheranno all'esistente Tata Curvv Electric e che andranno a competere - assieme all'ultima novità di Maruti Suzuki - con le auto a batteria Hyundai Creta Electric e Mahindra BE6 già sul mercato.

La nuova e-Vitara presenta un look coerente con il linguaggio di design del marchio con un fascino contemporaneo. E' supportata dalla nuova piattaforma per veicoli elettrici di Maruti Suzuki e viene proposta con due opzioni di batteria: 49 e 61 kWh.

Anche Tata Sierra EV si era già vista nella precedente edizione dell'Expo, ma ora si presenta alla sfida del mercato con una versione competitiva, con un pacco batteria da 60 e 80 kWh che offrirà un'autonomia di oltre 500 km. Molti addetti ai lavori si sono stupiti per il fatto che Tata abbia voluto ampliare la gamma Sierra con una inedita versione ICE.

Sotto al cofano c'è un motore turbo 1.5 da 167 Cv e 280 Nm di coppia massima. E, nonostante diverse iniziative avviate in India per mettere al bando i motori a gasolio, alla Sierra turbo benzina dovrebbe seguire anche una variante con motore diesel da 2,0 litri simile a quello utilizzato nell'Harrier ICE.

Il colosso Tata, attento alle esigenze di um mercato che cresce ogni giorno ma con situazioni continenti e necessità molto diverse tra loro, ha portato all'Expo 2025 anche una evoluzione dell'Harrier EV (presentato nel 2023) e nuove varianti di modelli esistenti con differenti tecnologie 'verdi', come flex fuel e CNG.



