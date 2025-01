Hong Guang MiniEv, arrivano le 4 porte per tornare in vetta

Per anni la simpatia MiniEv della cinese Wuling Hong Guang ha occcupato il gradino più alto nella classifica locale delle auto elettriche, perdendola solo quest'anno soprattutto per l'assenza di una versione più adatta - pur nelle dimensioni contenute, visto è lunga 3,256 metri e larga 1,51 - alle famiglie cinesi più giovani.

Una 'punto debole' a cui Wuling Hong Guang (che fa parte del Gruppo GM-Wuling) rimedia ora con una versione quattro porte quattro posti - il primo nel suo segmento che eredita l'aspetto elegante, la facilità di guida, la praticità di parcheggio e la convenienza dei due modelli a due porte esistenti.

La Hong Guang MiniEv quattro porte sarà inizialmente offerta con tre opzioni di colore esterno - Verde Bubble, Blu Puff e Marrone Sweet.- e con un design parzialmente rivisto con un frontale 'sorridente' rotondo e adatto agli utenti più giovani, ragazze comprese.

Lo spazio interno della nuova Hong Guang MiniEv è stato disegnato per offrire la massima fruibilità rispetto alle dimensioni verticali (il tasso di utilizzo è del 79% in orizzontale e del 68% in verticale), ed offre fino a 19 spazi di stoccaggio.

Nella plancia di MiniEv spicca lo schermo centrale sospeso da 8 pollici che affianca quello da 7 pollici per il cruscotto.

Salendo a bordo si scoprono anche alcune modifiche apportate - rispetto alla due porte - per agevolare l'ingresso e l'uscita.

La soglia della porta anteriore è stata abbassata di 39 mm, mentre lo spazio per la testa aumentato di oltre 24 mm migliora l'accesso alla fila anteriore, Inoltre, la nuova auto è dotata del finestrino posteriore con la più grande area visibile della sua categoria pari a 2,126 mq. Presenti anche i finestrini elettrici, un equipaggiamento unico nel suo segmento.

Il vano bagagli ha una capacità di 123 litri, che può essere ampliata fino a 745 abbattendo i sedili posteriori, cioè uno spazio sei volte maggiore. Inoltre, l'altezza della soglia del bagagliaio è stata ridotta di 181 mm, rendendo più facile il carico e lo scarico di oggetti voluminosi.

Per quanto riguarda il sistema propulsivo la versione a quattro porte della Mini Ev è dotata di un nuovo motore elettrico integrato da 30 kW, con un'autonomia CLTC di 205 km e un consumo energetico di soli 8,9 kW·h per 100 chilometri.

L'auto supporta la ricarica rapida in corrente continua che permette di passare dal 30% all'80% in soli 35 minuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA