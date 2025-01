Per Bentley Bentayga EWB Azure Riviera debutto a Bruxelles

Per la nuova collezione Bentayga Extended Whell Base (EWB) Azure Riviera Bentley ha scelto il Salone dell'Automobile di Bruxelles ed ha affiancato a questa serie esclusiva del suo supersuv l'ultima generazione della Continental GTC, alimentata dal propulsore ibrido ad alte prestazioni (782 Cv e 1000 Nm) che permette di scattare da 0 a 100 in 3,4 secondi.

Bentayga EWB Azure Riviera propone un mix unico di artigianalità e high tech, ed è stato progettato con elementi esterni e interni su misura ispirati al mondo della nautica da diporto di lusso, quella che caratterizza appunto i porti della Costa Azzurra.

Lo sottolineano gli esterni Aegean Blue ispirati alle profondità del mare ed uno specifico allestimento dell'abitacolo che - sfruttando il maggiore spazio derivato al passo lungo - stabilisce un nuovo standard per il confort dei passeggeri, Bentayga EWB Azure Riviera è infatti dotato dell'innovativa Airline Seat Specification, che incorpora un sistema di regolazione posturale.

Questa tecnologia rivoluzionaria, sviluppata in collaborazione con esperti chiropratici, utilizza algoritmi per effettuare 177 micro regolazioni su sei zone di pressione indipendenti. Il ciclo di 'massaggio' dura tre ore, e garantisce un confort ottimale e riduce al minimo l'affaticamento durante i tragitti più lunghi.



Questa nuova collezione del supersuv di Bentley offre un ambiente esclusivo e personalizzato. Un risultato ottenuto anche con interni che includono Linen come pelle principale e Brunel come pelle secondaria con dettagli autunnali.

Oppure il ricamo speciale a 'nodo' - proprio della collezione Riviera - sul poggiatesta e il ricamo 'Azure' sugli schienali dei sedili con accenti autunnali sottolineano l'attenzione ai dettagli e l'esclusività della collezione.



