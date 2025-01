Ford svela a Detroit Mustang RTR riservata ai fan del drift

Sulla scia della preview della serie speciale Mustang GTD Spirit of America Edition - fatta a poche ore dall'apertura del Salone di Detroit - Ford ha svelato in un coreografico evento in Michigan nella 'Capitale dell'Automobile' l'inedita Mustang RTR.

Questo modello, che si distingue per uno specifico trattamento del fondale con luci Led diurne di forma trapezoidale, è stata studiata assieme al due volte campione Vaughn Gittin, Jr e alla sua azienda RTR Vehicles che ha sede nella Carolina del Nord è un'auto su misura per la specialità del drift, cioè della guida in sovrasterzo di potenza che in Usa e in altri mercati (come il Giappone) conta su un'ampia base di appassionati.

Mustang RTR è la seconda auto che la Casa dell'Ovale Blu ha realizzato associandosi a un fornitore esterno per costruire un veicolo ad alte prestazioni commercializzato tramite i concessionari Ford. E conserva sotto al cofano il 4 cilindri EcoBoost da 2,3 litri con 315 Cv, rigorosamente a benzina..



"Questa Mustang RTR è puro divertimento accessibile - ha spiegato nella presentazione Gittin - ed è caratterizzata da molti miglioramenti, tra cui alcuni elementi della serie Dark Horse. La distribuzione del peso quasi perfetta e il motore EcoBoost e lo stile distintivo della RTR la rendono perfetta per il drifting, ma anche per le gare di accelerazione, per guidare sulle strade secondarie o per sfrecciare su una pista". Ed ha sottolineato, riallacciandosi alla siglia RTR, che significa Ready to Rock, che "la nuova Mustang RTR è davvero pronta per il rock". L'auto è dotata di uno specifico freno drift elettronico che "fonde la capacità di drifting della trazione posteriore della Mustang con l'aspetto visivo e la funzionalità di un tradizionale freno a mano meccanico".

Gittin ha anche ribadito come il potenziale prestazionale della Mustang RTR sia "esaltato dalle pinze freno Brembo in Hyper Lime e da un ampio spoiler in coda". Al miglioramento delle prestazioni ha evidentemente lavorato anche il team Mustang.

"Se si tratta di guidare veloce o divertirsi, Ford sta dando ai clienti Mustang gli strumenti per farlo - afferma Joe Bellino, responsabile del marchio Mustang - Da Drift Brake a Line Lock a Mustang Unleashed e alle nuove funzionalità in arrivo su Mustang RTR, Ford non smetterà di innovare con Mustang".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA